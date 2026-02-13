موانئ دبي العالمية تعتمد تعيين قيادات جديدة

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، تعيين عيسى كاظم، رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين يوفراج نارايان، رئيساً تنفيذياً للمجموعة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية في الشركة.

ويشغل عيسى كاظم منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي، رئيس مجلس إدارة «بورصة دبي»، ويتمتع بخبرة مهنية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في القطاعات المالية والاقتصادية، شغل خلالها مناصب قيادية في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وسوق دبي المالي.

ويتمتع يوفراج نارايان بخبرة مهنية واسعة في مجالات الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، حيث أسهم منذ انضمامه إلى «دي بي ورلد» في عام 2004 في قيادة العديد من المبادرات الاستراتيجية والتحولية التي دعمت توسع أعمال الشركة في 79 دولة، وتعزيز دورها مزوداً عالمياً متكاملاً لحلول سلاسل الإمداد. وأكد مجلس الإدارة أن التعيينات الجديدة تأتي في إطار دعم استراتيجية «دي بي ورلد» للنمو المستدام.