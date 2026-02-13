27.3 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

واصلت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأسبوع الماضي، محققة مكاسب سوقية جاوزت 27.31 مليار درهم موزعة بواقع 13.94 مليار درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية ونحو 13.37 مليار درهم لسوق دبي المالي، ما انعكس على استمرار ارتفاع المؤشرات في كلا السوقين بنسبة جيدة بنحو %0.6 في كلا السوقين.

كما نشطت قيمة التداولات لتتجاوز حاجز 13.9 مليار درهم بعد تداول نحو 3.69 مليار سهم خلال 234 ألفاً و748 صفقة في كلا السوقين.

وتعزّز أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، حيث جاءت محصلة الأجانب صافي شراء بنحو 498.8 مليون درهم موزعة بواقع 280.8 مليون درهم في سوق أبوظبي وصافي شراء بقيمة 218 مليون درهم في سوق دبي. وإلى ذلك جاءت محصلة تعاملات المؤسسات المالية صافي شراء بنحو 293 درهم منها 171.98 مليون درهم في سوق العاصمة و121 مليوناً في دبي المالي.



سوق أبوظبي

أظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات (شراء) الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي (شراء) بقيمة 397 مليون درهم، بعد استحواذهم على 37.6% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 28.4% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.

وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 3.4 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 3.01 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب (بيع) بقيمة 52.28 مليون درهم، ومحصلة تعاملات الخليجيين (بيع) بقيمة 63.85 مليون درهم، وبذلك تكون محصلة تعاملات الأجانب من مختلف الجنسيات 280.88 مليون درهم كمحصلة (شراء).

وبلغت محصلة تعاملات المؤسسات 121 مليون درهم كمحصلة (شراء) بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 6.399 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 6.278 مليار درهم. وجاءت محصلة تعاملات الأفراد (بيع) بقيمة 121 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.136 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.257 مليار درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنحو 73.3 نقطة وبنسبة 0.6% عند مستوى 10636.48 نقطة مقارنة مع 10563.11 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد السوق إبرام 141 ألفاً و258 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.197 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 8.535 مليار درهم. وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 13.94 مليار درهم خلال 5 أيام تداول لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.212 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.198 تريليون درهم في الأسبوع السابق.



سوق دبي

تظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب الإجمالية من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 2.87 مليار درهم لتشكّل ما يقارب من 53.45% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 2.65 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 49.39% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 218 مليون درهم، كمحصلة (شراء).

وقام الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 2.5 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.718 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم (بيعاً) بقيمة 218 مليون درهم.

ومن جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 171.98 مليون درهم، كمحصلة (شراء). وأغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بمقدار 39.11 نقطة بنسبة 0.59% عند مستوى 6730.11 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6619 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداول الإجمالية 5.37 مليار درهم بعد تداول نحو 1.49 مليار سهم خلال 93 ألفاً و490 صفقة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق بنحو 13.37 مليار درهم لتسجل في نهاية الأسبوع 1.120 تريليون درهم مقابل 1.107 تريليون درهم القيمة السوقية المسجلة في نهاية الأسبوع السابق.