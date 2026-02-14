الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

48.9 مليون درهم أرباح «عنان للاستثمار القابضة» في 2025

48.9 مليون درهم أرباح «عنان للاستثمار القابضة» في 2025
14 فبراير 2026 18:19

 

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة

أعلنت شركة عنان للاستثمار القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، تحقيق أداء مالي مستقر في عام 2025، وبلغت أرباح الشركة 48.9 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التقدم في نسب إنجاز المشاريع العقارية القائمة.
وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، : «يسرنا الكشف عن تحقيق شركة عنان للاستثمار القابضة نتائج إيجابية في عام 2025، وسنواصل التزامنا باستراتيجية النمو والتوسع بما يحقق أفضل الأرباح والعوائد والإيرادات في عام 2026».
وأضاف المحيربي: «إن أداء القطاع العقاري المتميز في دولة الإمارات سيساعدنا على مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري الذي يحقق أفضل العوائد مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ونحن على ثقة بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني الذي يمضي نحو مزيد من النمو».
وتابع المحيربي: «عملت شركة عنان للاستثمار القابضة على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال تكثيف مبيعات المشروعات العقارية على الخريطة، مما عزز السيولة ودعم استمرارية التنفيذ، وتحتفظ بمخزون أراضٍ غير مباعة تتجاوز قيمته السوقية 6 مليارات درهم كمخزون استراتيجي يدعم استدامة النمو المستقبلي، وإطلاق مراحل تطوير جديدة، إضافة إلى توجهها نحو استراتيجيات توسعية مدروسة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للمساهمين، بما يتماشى مع رؤيتها للنمو طويل الأجل، وتعزيز مركزها في القطاع العقاري».
وبلغ إجمالي الموجودات 5.50 مليار رهم، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.52 مليار درهم مما يعكس متانة المركز المالي للشركة.
 وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 429.9 مليون درهم، وبلغ صافي الربح التشغيلي 67.4 مليون درهم.

آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©