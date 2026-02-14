48.9 مليون درهم أرباح «عنان للاستثمار القابضة» في 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة عنان للاستثمار القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، تحقيق أداء مالي مستقر في عام 2025، وبلغت أرباح الشركة 48.9 مليون درهم، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التقدم في نسب إنجاز المشاريع العقارية القائمة.

وقال الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة الشركة، : «يسرنا الكشف عن تحقيق شركة عنان للاستثمار القابضة نتائج إيجابية في عام 2025، وسنواصل التزامنا باستراتيجية النمو والتوسع بما يحقق أفضل الأرباح والعوائد والإيرادات في عام 2026».

وأضاف المحيربي: «إن أداء القطاع العقاري المتميز في دولة الإمارات سيساعدنا على مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري الذي يحقق أفضل العوائد مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى، ونحن على ثقة بقوة ومتانة اقتصادنا الوطني الذي يمضي نحو مزيد من النمو».

وتابع المحيربي: «عملت شركة عنان للاستثمار القابضة على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال تكثيف مبيعات المشروعات العقارية على الخريطة، مما عزز السيولة ودعم استمرارية التنفيذ، وتحتفظ بمخزون أراضٍ غير مباعة تتجاوز قيمته السوقية 6 مليارات درهم كمخزون استراتيجي يدعم استدامة النمو المستقبلي، وإطلاق مراحل تطوير جديدة، إضافة إلى توجهها نحو استراتيجيات توسعية مدروسة تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للمساهمين، بما يتماشى مع رؤيتها للنمو طويل الأجل، وتعزيز مركزها في القطاع العقاري».

وبلغ إجمالي الموجودات 5.50 مليار رهم، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.52 مليار درهم مما يعكس متانة المركز المالي للشركة.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 429.9 مليون درهم، وبلغ صافي الربح التشغيلي 67.4 مليون درهم.