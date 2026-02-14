29.1 مليار درهم إيرادات «لولو» للتجزئة في 2025

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة تحقيق إيرادات قياسية بلغت 7.9 مليار دولار «29.1 مليار درهم» عن السنة المالية 2025، مسجلةً زيادة سنوية قدرها 4.1%.

وكشفت الشركة عن توزيع أرباح مقترحة للنصف الثاني من العام الماضي بقيمة 3.5 فلس للسهم، ليصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 إلى 7 فلوس للسهم «تقريباً 197 مليون دولار أميركي أو 724 مليون درهم».

وبلغ صافي الربح لهذا العام نحو 205 ملايين دولار «753 مليون درهم»، متجاوزاً التوقعات التي تم تقديمها في الربع الثالث من عام 2025.

وواصلت التجارة الإلكترونية ترسيخ مكانتها محركاً رئيسياً للنمو في اللولو بعدما ارتفعت المبيعات بنسبة 38.6% على أساس سنوي، وتسارعت وتيرة النمو لتصل إلى 51.8% خلال الربع الرابع من العام في حين بلغت مساهمة المبيعات عبر الإنترنت 7.3% من إجمالي مبيعات التجزئة في الربع الرابع.

وقال سيفي روباوالا، الرئيس التنفيذي لشركة لولو للتجزئة: «اختتمنا العام بافتتاح 20 متجراً جديداً، ليصل إجمالي متاجرنا إلى 267 متجراً، محققين إيرادات قياسية تناهز 8 مليارات دولار.. نتمتع بالقدرة على مواصلة استراتيجيتنا التوسعية المدروسة في دول مجلس التعاون الخليجي، ووضعت الشركة خطة لافتتاح 50 متجراً إضافياً بين عامي 2026 و2028».