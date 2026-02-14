35.92 مليار درهم صافي أرباح شركات «أدنوك» بنمو 7.25%

حسام عبد النبي (أبوظبي)

ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لمجموعة «أدنوك» مدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 35.926 مليار درهم خلال عام 2025، مقابل نحو 33.5 مليار درهم خلال العام 2024، بنسبة نمو %7.25، تعادل 2.42 مليار درهم، حسب تحليل أجرته «الاتحاد» للنتائج المالية للشركات عن عام 2025.

وأظهر الرصد أن شركات أدنوك المدرجة، والتي تضم «أدنوك للغاز» و«أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، أعلنت عن نمو إيراداتها السنوية إلى 156.662 مليار درهم مقابل 146.84 مليار درهم في عام 2024 بزيادة تقارب 9.81 مليار درهم، وبنسبة نمو على أساس سنوي قاربت %6.68.



«أدنوك للغاز»

وسجلت «أدنوك للغاز» صافي دخل بلغ 19 مليار درهم عن العام 2025 بنمو 3% على أساس سنوي، وذلك مقابل 18.4 مليار درهم عن العام 2024، فيما انخفضت إيرادات الشركة بنسبة 2.9% خلال فترة المقارنة على أساس سنوي لتصل إلى 68.11 مليار درهم مقابل 70.15 مليار درهم في العام الماضي.



«أدنوك للتوزيع»

وحققت شركة «أدنوك للتوزيع» زيادة في صافي أرباح العام بنسبة 11%، على أساس سنوي إلى 2.8 مليار درهم مقارنة بنحو 2.42 مليار درهم. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام بنسبة 1.2% لتبلغ 35.89 مليار درهم مقابل 35.45 مليار درهم.



«أدنوك للحفر»

وأعلنت شركة «أدنوك للحفر» عن نتائج أعمالها للعام 2025، محققة صافي ربح قدره 5.322 مليار درهم مقارنة بنحو 4.789 مليار درهم عن عام 2024، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأظهرت نتائج الأعمال ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% على أساس سنوي إلى 18 مليار درهم مقابل 14.8 مليار درهم.



«فيرتيغلوب»

وحققت شركة «فيرتيغلوب» صافي أرباح عن عام 2025 قدره 1.595 مليار درهم (433.9 مليون دولار) مقارنة مع 587 مليون درهم (159.9 مليون دولار) بنمو 171.4%. وأشارت نتائج الأعمال إلى ارتفاع الإيرادات إلى 10.38 مليار درهم (2.827 مليار دولار) مقابل 7.379 مليار درهم (2.009 مليار دولار) في عام 2024 بنمو 41% على أساس سنوي.



«بروج»

وسجلت شركة «بروج» صافي ربح قدره 4.04 مليار درهم مقارنة مع 4.555 مليار درهم في العام الماضي بتراجع 11.2%.

وبلغت إيرادات «بروج» في العام 5.847 مليار درهم مقارنةً مع نحو 6.026 مليار درهم بانخفاض على أساس سنوي بنسبة قاربت 2.97%.



«أدنوك للإمداد والخدمات»

تمكنت «أدنوك للإمداد والخدمات» من تحقيق صافي ربح للعام 2025، بنحو 3.169 مليار درهم (863 مليون دولار) بنمو بنسبة 14% على أساس سنوي مقارنة بنحو 2.77 مليار درهم (756 مليون دولار) في عام 2024. وبلغت إيرادات «أدنوك للإمداد والخدمات» نحو 18.423 مليار درهم (5.016 مليار دولار) بزيادة نسبتها 41% على أساس سنوي، حيث بلغت إيرادات عام 2024 نحو 13.03 مليار درهم (3.549 مليار دولار).