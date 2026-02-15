الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الصين تدمج الذكاء الاصطناعي بالبنية التحتية الفضائية تمهيداً لإطلاق 1000 قمر

15 فبراير 2026 20:04


أعلن مختبر تشجيانغ الصيني عن نجاح نشر شبكة متكاملة من الأقمار الاصطناعية في المدار، تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي.

وأوضح المختبر أن التجارب المدارية أثبتت قدرة هذه الكوكبة على إجراء عمليات حوسبة متقدمة، شملت الاستشعار عن بعد، والتعرف الدقيق على البنية التحتية والمباني، وتصنيف انفجارات أشعة غاما بدقة بلغت 99%.
وأشار إلى أن خطة اكتمال المشروع تتضمن نشر أكثر من 1000 قمر اصطناعي، لتصل القدرة التشغيلية للشبكة إلى نحو 100 كوينتليون عملية في الثانية، مما سيتيح معالجة البيانات في الفضاء وتسليمها للمستخدمين مباشرة.
وتأتي هذه النتائج بعد نحو تسعة أشهر من إطلاق المجموعة الأولى للمشروع، والتي ضمت 12 قمراً في مايو 2025، لتشكل الكوكبة خطوة استراتيجية نحو بناء بنية تحتية فضائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تخدم مجالات استكشاف الفضاء، وتطوير المدن الذكية، ومسح الموارد الطبيعية بالتعاون مع شركاء عالميين.

المصدر: وام
