الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تلغي الرسوم الجمركية عن 53 بلداً أفريقياً ابتداءً من مايو المقبل

15 فبراير 2026 20:05

 

أعلنت الصين أنها ستطبق ابتداءً من بداية شهر مايو المقبل نظام إعفاء جمركي كامل يشمل المنتجات كافة، الواردة من 53 بلداً أفريقياً تربطها بها علاقات دبلوماسية.

وجاء في رسالة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، موجهة إلى الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، جواو لورينزو، وإلى رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، بمناسبة انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للمنظمة، أن الصين ستنفذ اعتباراً من الأول من مايو 2026، وبشكل كامل، إجراء الإعفاء من الرسوم الجمركية تجاه 53 بلداً أفريقياً تقيم معها علاقات دبلوماسية.
وقال «شي» إن بلاده تعتزم بالإضافة إلى إلغاء الرسوم الجمركية، تسريع توقيع اتفاق اقتصادي مهيكل، وتسهيل دخول الصادرات الأفريقية إلى السوق الصينية، لا سيما من خلال تحسين «القناة الخضراء» وآليات أخرى لتبسيط مساطر الاستيراد وتسريعها.
ونوه الرئيس الصيني في الرسالة بالتقدم الذي أحرزته أفريقيا في مجال الاندماج الإقليمي، مجدداً تأكيد إرادة بلاده في تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإفريقيا، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات التجارية وعودة النزعات الحمائية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع إعادة التوازن التدريجي للمبادلات التجارية، التي لا تزال تميل هيكلياً لصالح الصين، من خلال تحفيز الصادرات الأفريقية، خاصة ذات القيمة المضافة الأعلى، نحو السوق الصينية.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا 348.05 مليار دولار سنة 2025، بارتفاع نسبته 17.7% على أساس سنوي.
وسجلت الصادرات الصينية زيادة بنسبة 25.8% لتصل إلى 225.03 مليار دولار، فيما ارتفعت الواردات القادمة من أفريقيا بنسبة 5.4% لتبلغ 123.02 مليار دولار.

المصدر: وام
