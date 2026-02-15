الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

انخفاض الوظائف في الشركات الكورية الكبرى بنسبة 0.4% في 2025

15 فبراير 2026 20:07

 

أظهرت بيانات صناعية أن التوظيف في أكبر 476 شركة في كوريا الجنوبية في عام 2025 انخفض بمقدار 0.4% عن العام الذي سبقه، إذ أن الزيادة التي سجلتها شركات مستحضرات التجميل وأشباه الموصلات الكورية قابلها تراجع في التوظيف بقطاعات أخرى.

وبلغ إجمالي عدد العاملين في هذه الشركات 1.625 مليون عامل في نهاية ديسمبر، تراجعا من 1.632 مليون عامل في العام الذي سبقه، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة «سي إي أو سكور» المتخصصة في تتبع أداء الشركات. وتشمل هذه الأرقام 476 شركة شاركت في استطلاع رأي شمل أكبر 500 شركة في البلاد من حيث المبيعات.
وأفادت 222 شركة، من بين الشركات المشاركة، أو ما نسبته 46.6% بزيادة في التوظيف في العام الماضي على الرغم من أن أكثر من 70% من تلك الشركات أضافت أقل من 100 عامل.
وسجلت شركة «سي جيه أوليف يونغ»، ذراع البيع بالتجزئة والتوزيع التابعة لمجموعة «سي جيه»، أكبر زيادة حيث وظفت 2518 موظفاً بزيادة قدرها 21% عن العام الذي سبقه، تلتها شركة «إس كيه هاينكس» العاملة في صناعة الرقائق الإلكترونية، التي أضافت 2188 عاملا بزيادة نسبتها 6.9% على أساس سنوي.
وقالت شركة «سي إي أو سكور» إن شركة «سي جيه أوليف يونغ» قامت بتوسيع شبكة متاجرها وزيادة التوظيف لتلبية الطلب القوي على منتجات مستحضرات التجميل الكورية، كما قامت شركة «إس كيه هاينكس» بزيادة عدد الموظفين في مرافق التصنيع ومراكز البحث والتطوير وسط انتعاش في دورة أشباه الموصلات.
وفي المقابل، أبلغت 249 شركة أو 52.3% عن انخفاض في التوظيف بينما لم تشهد 5 شركات أي تغيير.
وأظهرت البيانات أن التوظيف في شركات «آل جي إلكترونيكس»، و«إيمارت»، و«لوتيه للتسوق»، و«هيونداي موتور» انخفض بأكثر من ألف وظيفة في العام الماضي.

المصدر: وام
