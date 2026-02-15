الإثنين 16 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الأعلى للطاقة» في دبي يناقش تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة القطاع

«الأعلى للطاقة» في دبي يناقش تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة القطاع
15 فبراير 2026 20:13

 

دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الثاني والتسعين للمجلس، والذي حضره معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

