محمد كركوتي يكتب: محورية الاقتصادات الناشئة

القفزات التي حققتها الاقتصادات الناشئة منذ مطلع القرن الحالي كبيرة، وتترك دائماً علامات على أهميتها في الحراك العالمي ككل. وبالرغم من العقبات التي واجهتها، في سياق الأزمات المتكررة التي لا يزال الاقتصاد الدولي يمر بها بأشكال مختلفة، إلا أنها صمدت وعززت مساهماتها في الناتج المحلي العالمي، وأظهرت قدرات على «المقاومة»، وسط «بيئة» اقتصادية دولية غير مستقرة في أحسن الأحوال. هذه الاقتصادات التي بلغ حجم حصتها من الناتج العالمي نحو 56%، تلقت في العقود الماضية دعماً كبيراً من القوى الكبرى، بأشكال متعددة، بما في ذلك التسهيلات التجارية، وتخفيف التعريفات الجمركية، بل وإلغائها في بعض الحالات، لكن أداءها كان العامل الأهم في بناء قدرات اقتصادية عالية الجودة.

الدور المتنامي للاقتصادات الناشئة يحتاج أيضاً لمزيد من العمل والتعاون لتكريسه، بما في ذلك ضرورة وجود أطر أكثر استدامة لدعم القطاع الخاص فيها. فهذا القطاع يمثل رافعة لأي اقتصاد يتجه نحو الاستقرار والتنوع، ويضمن مع الوقت تحقيق النمو المستدام، الذي تفتقر إليه بعض هذه الاقتصادات في الوقت الراهن. وتركز مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي على جانب مهم في هذا السياق، وهو رفع وتيرة «الاستثمار» في الشباب في البلدان النامية عموماً، لكي يتمكنوا من مواجهة التحولات التي قد تحدث في أي وقت، في عالم متغير بالفعل يحتاج إلى نطاق صلب من الثقة. مع تمكين طاقات القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والحوكمة، والاهتمام بشرائح الشباب وقدراتها، ستضمن الاقتصادات الناشئة أداء قوياً ومستداماً في آن معاً.

تبقى العقبات موجودة ومؤثرة في هذه الاقتصادات، بعيداً عن العوامل المساعدة المشار إليها، بما في ذلك مسألة الديون، التي تضغط كثيراً على الموازنات العامة. هذه «الآفة» -إن جاز القول- تتسبب في تراجع الإنفاق العام، بما في ذلك على التعليم والصحة والخدمات الأساسية، ما يساهم في تراجع اليقين في الأوساط المحلية. ولا شك في أن التخفيف من حدة هذه الديون سيعزز مسار التمكين الذي تمر به الاقتصادات الناشئة عموماً، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون مباشر مع الجهات الدائنة، سواء بإعادة الجدولة أو التشارك في الإنتاج، مع ضمان استمرار التسهيلات المشجعة لنهوض بلدان تمثل في النهاية محوراً أساسياً للاقتصاد العالمي ككل.