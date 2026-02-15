الرئيس التنفيذي للشركة لـ «الاتحاد»: 2.6 مليار درهم قيمة مضافة من برنامج الذكاء الاصطناعي في «بروج»

حسام عبدالنبي (أبوظبي)



كشف هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بروج»، عن تحقيق الشركة أكثر من 2.6 مليار درهم من القيمة عبر برنامجها للذكاء الاصطناعي في عام 2025.

وأكد السويدي لـ «الاتحاد»، أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من طريقة عمل «بروج»، وتحقيق تلك القيمة من برنامجها للذكاء الاصطناعي، يثبت أن الشركة تتعامل مع التكنولوجيا كأداة عملية لتعزيز الكفاءة وجودة اتخاذ القرار، وليس كتجارب فقط.

وقال السويدي، إنه من خلال التعاون مع «هانيويل» لتطوير نموذج أولي لغرفة تحكم ذاتية التشغيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، أظهرت النتائج إمكانية زيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 20%، وتقليل فترات التوقف عن العمل بنسبة 20%، وخفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 15%، مؤكداً أن تلك النتائج تضع «بروج» في طليعة الشركات التي تعتمد حلولاً تشغيلية ذكية تعزّز السلامة والاستدامة والقدرة التنافسية على المدى الطويل، مما يرسخ ريادتها على مستوى القطاع بصفتها أكثر شركات البولي أوليفين ربحية في العالم.





أداء قياسي

ويرى السويدي، أن الأداء القياسي لشركة «بروج» في الربع الأخير، يعكس التميز التشغيلي الراسخ، فتحقيق أعلى إنتاج ربع سنوي في تاريخ الشركة بواقع 1.46 مليون طن، مع تحقيق إنتاج سنوي بلغ 5.1 مليون طن متجاوزاً الطاقة الإنتاجية الاستيعابية، يؤكّد موثوقية الأصول وكفاءة فرق العمل. وأضاف: أسهم ارتفاع الإنتاج خلال الربع الأخير من عام 2025 في زيادة حجم المبيعات بنسبة 21% لتصل إلى مستوى قياس بلغ 1.64 مليون طن، مما دعم نموّ الإيرادات بنسبة 16%، مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.17 مليار درهم (1.68 مليار دولار)، وزيادة صافي الأرباح بنسبة 12%، مقارنة بالربع السابق.

وتابع: أن الإنجاز الناجح لأكبر عملية صيانة شاملة في تاريخ الشركة خلال الربع الثاني من العام، والتي أُنجزت قبل الموعد المحدد وضمن الميزانية، شكّل أساساً لزخم تشغيلي قوي في النصف الثاني من العام، منبهاً أن التميز في الأداء يعني بناء قدرات مستدامة تشكل الدعامة الأساسية للنمو والربحية، الأمر الذي انعكس على تحقيق «بروج» صافي أرباح استثنائياً بقيمة 4.04 مليار درهم في عام 2025، مدفوعاً بأداء تشغيلي متميز وحجم مبيعات قياسي. ووفقاً للسويدي، فإن عام 2025 كان محطة رئيسية في مسيرة «بروج» إذ أن تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.04 مليار درهم رغم ما يشهده السوق من تقلبات، يؤكد قوة نموذج الأعمال والقدرة على الأداء المتميز بثبات عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

وقال: إنه على الرغم من تراجع الأسعار المرجعية، أظهرت «بروج» مرونة تجارية قويّة، محقّقة علاوات سعرية خلال عام 2025، بلغت حوالي 823 درهماً (224 دولاراً) للطن للبولي إيثيلين، وحوالي 492 درهماً (134 دولاراً) للطن للبولي بروبيلين.

وأشار السويدي إلى إنجاز أعمال الصيانة الدورية المخطط لها في مصنع «بروج 3» بنجاح، خلال الربع الثاني من العام، وهي الأكبر في تاريخ الشركة، مع الحفاظ على مستويات تشغيل مرتفعة طوال العام.



توزيعات أرباح

حول إعلان الشركة عزمها على توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن عام 2025، أفاد السويدي، بأن تقديم عوائد قوية ومستدامة للمساهمين يعد جزءاً جوهرياً من هوية «بروج»، وتأكيد العزم على توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلساً للسهم عن عام 2025 (على أن يتم توزيع أرباح النصف الثاني في أبريل 2026)، يعكس قوة تدفقاتنا النقدية، وثقتنا بآفاقنا المستقبلية واستدامة أعمالنا، مبيناً أنه في الوقت نفسه، تحافظ «بروج» على توازن منضبط بين توزيعات الأرباح والاستثمار في فرص النمو المستقبلية، وهو ما يتجسد في قدرتها على المضي قدماً في المشاريع الاستراتيجية، مع الحفاظ على مرونة مالية عالية.

وأعلن السويدي، أن «بروج» تتقدّم بخُطى ثابتة نحو استكمال إنشاء «مجموعة بروج الدولية» في الربع الأول من عام 2026 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية المسبقة، لافتاً إلى أنه من خلال دمج «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على «نوفا للكيماويات»، فإننا نشهد تأسيس شركة عالمية رائدة في مجال البولي أوليفين، تتمتع بحجم أكبر وتكامل تشغيلي فعّال وحضور جغرافي أوسع على الساحة العالمية.



نمو مستدام

ورداً على سؤال عن بدء التشغيل الأولى لوحدات مشروع «بروج 4» في نهاية عام 2025، وكيف سيؤثر هذا المشروع في المرحلة المقبلة من نمو الشركة، أجاب السويدي، بأن مشروع «بروج 4» يشكّل خطوة استراتيجية في رحلة نمو الشركة، ويشير بدء تشغيل أولى وحدات المشروع، وهي منشأة «XLPE 2»، في نهاية عام 2025 إلى الانتقال من مرحلة التنفيذ إلى مرحلة تحقيق القيمة. وأوضح أنه عند التشغيل الكامل، سيضيف المشروع طاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.4 مليون طن، مما يعزز قدرة الشركة على تلبية الطلب المتنامي في أسواقها الرئيسية، ويوسّع محفظتها من المنتجات المتخصصة ذات الهوامش الربحية المرتفعة إذ يؤكّد هذا المشروع التزام «بروج» بالنمو المستدام.