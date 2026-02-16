انخفاض أسعار النفط

اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم الاثنين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة. كما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل. ولن يكون هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.
سجل كلا المؤشرين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 بالمئة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة
ومن المتوقع أن تكون الأنشطة في الأسواق المالية العالمية ضعيفة اليوم الاثنين مع إغلاق السوق في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان بسبب العطلات.