انخفاض أسعار النفط

اتسمت معاملات النفط بالفتور اليوم الاثنين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 67.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 0156 بتوقيت جرينتش ⁠بعد أن أغلقت على ارتفاع 23 سنتا يوم الجمعة. كما نزل خام غرب تكساس ​الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 62.86 دولار للبرميل. ولن يكون هناك ​تسوية لخام ‌غرب تكساس الوسيط اليوم الاثنين بسبب عطلة.

سجل ⁠كلا المؤشرين ​انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي، إذ تراجع برنت بنحو 0.5 بالمئة، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط واحدا بالمئة

ومن المتوقع أن تكون الأنشطة في ​الأسواق المالية العالمية ضعيفة اليوم الاثنين مع إغلاق السوق في الصين ​وكوريا الجنوبية وتايوان بسبب العطلات.