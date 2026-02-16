الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

"فلاي دبي" تطلق رحلتين يومياً إلى بانكوك

"فلاي دبي" تطلق رحلتين يومياً الى بانكوك
16 فبراير 2026 14:09

أعلنت فلاي دبي، اليوم، عن إطلاق رحلتين يومياً إلى بانكوك، ليصل عدد رحلاتها إلى تايلاند إلى 28 رحلة أسبوعياً.
وستبدأ الناقلة خدماتها الجديدة في 15 سبتمبر 2026، انطلاقاً من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي إلى مطار دون موينغ الدولي في بانكوك.

وقال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، إن تايلاند وجهة مهمة للغاية، سواءً للسفر بغرض العمل أو الترفيه، وبفضل رحلات فلاي دبي التي تُسيّر من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، وبالشراكة مع طيران الإمارات، يُمكن للمسافرين الاستمتاع برحلات ربط سلسة عبر دبي، من وجهات في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وخارجها، فيما تُواصل فلاي دبي توسيع شبكتها، التي تضم الآن أكثر من 135 وجهة مع إطلاق هذه الخدمة.
وستكون الرحلات الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك بين فلاي دبي وطيران الإمارات، مما يتيح للمسافرين الاستفادة من رحلات ربط أكثر سلاسة، وتذكرة موحدة، وإنجاز إجراءات السفر وتسجيل الأمتعة بسهولة، والوصول إلى شبكة مشتركة واسعة تضم أكثر من 240 وجهة حول العالم، كما سيتم تشغيل الرحلات من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي بمعدل رحلتين يومياً إلى مطار دون موينغ الدولي.

المصدر: وام
فلاي دبي
بانكوك
تايلاند
