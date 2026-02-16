«الرقابة النووية» تكرّم الفائزين بجائزة التميُّز النووي والإشعاعي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن الفائزين بالدورة الأولى من جائزة التميّز النووي والإشعاعي، وذلك ضمن الاحتفاء باليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي في الدولة بحضور معالي عبدالله ناصر السويدي رئيس مجلس إدارة الهيئة وأعضاء المجلس.

وأطلقت الهيئة الجائزة في عام 2025 لتكون منصة وطنية تُكرّم الأفراد والمؤسسات الذين ساهموا في تطوير مجالات الطاقة النووية والاستخدامات السلمية للإشعاع في دولة الإمارات، تماشياً مع دور الهيئة الرقابي ومسؤوليتها في ترسيخ أعلى معايير الأمان والأمن.

وتهدف الجائزة إلى إبراز النماذج الرائدة في مجالات السلامة والابتكار والقيادة والمشاريع المؤثرة، بما ينسجم مع رسالة الهيئة في حماية المجتمع والبيئة، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تركّز على الفخر بالوطن، ودعم الاقتصاد القائم على الابتكار، وتنمية الكوادر البشرية في القطاعات الحيوية، وضمان الاستدامة البيئية.

وتتضمن الجائزة خمس فئات رئيسية وهي، أفضل بحث علمي، وأفضل مهني، وقائد مستقبل، والابتكار، وأفضل مشروع أو مبادرة. وتعكس هذه الفئات تنوّع الإسهامات التي يقدمها المختصون والجهات في القطاع النووي والإشعاعي، ودورهم في تعزيز السلامة والتقدم والاستدامة في هذا المجال الحيوي.

وقد استقبلت الهيئة 90 طلباً للجائزة من جهات اتحادية ومحلية، ومؤسسات أكاديمية، وقطاع الصحة، إضافة إلى القطاع الخاص.

وفي فئة الجوائز الفردية، فازت بجائزة قائد المستقبل شيخة أحمد الشامسي من شركة الإمارات للطاقة النووية، بصفتها أول مهندسة مفاعل ومفتشة وقود إماراتية في محطة براكة للطاقة النووية.

وفاز بجائزة أفضل بحث علمي الدكتور ياسين عدّاد من جامعة خليفة، عن بحثه بعنوان «تقييم عددي لانتشار الملوثات الذائبة في مياه الخليج العربي المرتبطة بمحطة براكة للطاقة النووية»، وفاز بجائزة أفضل مهني الرائد محمد عمر الحامد من شرطة أبوظبي، تقديراً لدوره في إدارة مسؤوليات الحماية والأمن الإشعاعي.

أما على صعيد الفئات المؤسسية، فازت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بفئة أفضل مشروع، للجنة تمارين براكة التي تتألف من عدد من الجهات الوطنية المعنية والمسؤولة عن إدارة تمارين الطوارئ في محطة براكة للطاقة النووية، وفئة الابتكار، لمشروع «مدينة الأزمات الافتراضية - الميتافيرس»، وهي منصة تدريب متقدمة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي وتقنيات الميتافيرس، بما يتيح تنفيذ تدريبات مشتركة بين الجهات دون الحاجة إلى التواجد الميداني.

وقال كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة: نحتفي اليوم بالفائزين بالجائزة، بالتزامن مع تكريم الكوادر المهنية في القطاعين النووي والإشعاعي الذين أسهموا بجهودهم في دعم رؤية حكومة دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة الريادية في مجالي الطاقة النووية والاستخدامات الإشعاعية، وتحقيق هدفها بأن تكون الدولة الأكثر أماناً وأمنًا على مستوى العالم.

وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في عام 2023 يوم 16 فبراير اليوم المهني للعاملين في القطاع النووي والإشعاعي، تقديراً لجهودهم ودورهم المحوري في دعم وتطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية والاستخدامات للإشعاع. فقد تم في هذا التاريخ إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية في عام 2020.