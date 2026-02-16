إطلاق مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز باي أوهانا» في أبوظبي بقيمة 15 مليار درهم



أطلقت أوهانا للتطوير العقاري، رسمياً، مشروع «مانشستر سيتي ياس ريزيدنسز باي أوهانا» (Manchester City Yas Residences by Ohana)، المجتمع السكني المتكامل على الواجهة المائية لقناة ياس في أبوظبي، بقيمة استثمارية تبلغ 15 مليار درهم، ليشكّل أول مشروع سكني في العالم يحمل علامة نادي مانشستر سيتي.

وجرى إطلاق المشروع خلال فعالية أُقيمت في «الاتحاد بارك» بأبوظبي، بحضور حسين سالم، الرئيس التنفيذي لشركة أوهانا للتطوير العقاري، ومصطفى السمّاك، الرئيس التنفيذي للعمليات، وفيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي لكرة القدم.

وخلال الحدث، أعلن سلطان محمد المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة، قطاع التنظيم العقاري في مركز أبوظبي العقاري، عن إطلاق خاصية رقمنة الاهتمام المبدئي بالشراء للوحدات العقارية، وتسجيل عمليات الحجز ضمن منصة «مضمون»، في خطوة تُرسّخ إطاراً تنظيمياً جديداً لعمليات البيع على المخطط في أبوظبي.

وتخضع هذه الخاصية للإشراف المُباشر من مركز أبوظبي العقاري، مع إلزامية إدارة حسابات الضمان، ما يعزّز حماية المستثمرين، ويرسّخ مبادئ الشفافية والرقابة في مختلف المعاملات العقارية.

ويمتدّ المشروع على مساحة 1.67 مليون متر مربع، حيث يوفّر أكثر من 2000 وحدة سكنية متنوعة تشمل ستة مجمّعات من الفلل المكوّنة من أربع وخمس غرف نوم، وفلل مزدوجة، ووحدات ميزونيت، وبنتهاوس مطلّة على الواجهة المائية، إلى جانب الشقق السكنية. ويبلغ متوسط أسعار الفلل المستقلة 7 ملايين درهم.

ويقع المشروع على قناة ياس، بالقرب من «عالم فيراري أبوظبي» و«سي وورلد أبوظبي»، ضمن واحدة من أكثر المناطق السياحية والترفيهية حيوية في العاصمة، ما يعزّز جاذبيته كخيار سكني واستثماري طويل الأمد. ومن المقرر إنجاز المشروع في عام 2029.

وجرى تصميم المشروع وفقاً لمفاهيم ورؤى ترتبط بالرياضة والأداء ونمط الحياة النشط، مع دمج مساحات اجتماعية مميّزة تعكس الهوية العصرية لنادي مانشستر سيتي. ويتوسط المشروع أكاديمية مانشستر سيتي المتكاملة، والمدعومة بمرافق تدريب وتأهيل متقدمة تتماشى مع نهج النادي في تطوير اللاعبين، إلى جانب فندق.



وقال حسين سالم: يعكس إطلاق هذا المشروع التزامنا المتواصل بتطوير مشاريع متميّزة انطلاقاً من أبوظبي، مقرّنا الرئيس، ويؤكد المشروع ارتباطنا طويل الأمد بالإمارة وطموحنا في الإسهام في تعزيز حضورها العالمي من خلال مجتمعات سكنية مدروسة ومواكبة للمستقبل، ومن خلال الجمع بين الرياضة العالمية ونمط الحياة العصري والسكن على الواجهة المائية، نقدّم وجهة تعبّر عن مسار نمو أبوظبي وروح الابتكار ورؤيتها المستقبلية.

وقال فيران سوريانو: تمثّل هذه الشراكة مع أوهانا للتطوير العقاري خطوة مهمة في توسيع حضور مانشستر سيتي إلى ما يتجاوز كرة القدم، وصولاً إلى بيئة سكنية ونمط حياة مميّز.