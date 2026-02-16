«غُرف دبي» تتيح الخدمات المصرفية البديلة للشركات الصغيرة

دبي (الاتحاد)

عزّزت غُرف دبي جهودها في دعم قدرة مجتمع الأعمال في الوصول إلى الخدمات المصرفية البديلة، من خلال إبرام مذكرات تفاهم مع أربع شركات متخصصة في التكنولوجيا المالية.

وأوضحت غرف دبي، أن هذا التعاون يهدف إلى تمكين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة من خلال معالجة أبرز التحديات التشغيلية وعقبات النمو.

وتم إبرام مذكرات التفاهم بين غرف دبي وكل من شركات «مامو» Mamo، و«كاشيو» Qashio، و«بيمو» Pemo، و«فولت» Vault.

وتنصّ مذكرات التفاهم على تعزيز التعاون لتقديم خدمات فعالة تدعم منظومة الأعمال في الإمارة، مع التركيز على تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بحلول متكاملة تشمل، الحسابات الادخارية البديلة، والبطاقات المؤسسية، وقروض رأس المال العامل، وحلول الدفع الإلكتروني السلسة، وهي أدوات أساسية لتعزيز الكفاءة ودعم نمو الشركات في بيئة الأعمال الحالية.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن هذا التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية يمثّل خطوة محورية ضمن مساعي عرف دبي لتوفير منظومة أعمال أكثر ديناميكية وشمولية.

وأضاف أنه من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول مباشرة إلى الأدوات المالية المتقدمة، تعمل على إزالة العقبات أمام نموها وتمكينها من التوسع بكفاءة أعلى، وتنسجم هذه المبادرة مع التزام غرف دبي بتعزيز تنافسية القطاع الخاص وترسيخ مكانة دبي كمركز أعمال عالمي رائد.

وبموجب مذكرات التفاهم، سيتم التعاون في تنظيم الفعاليات وورش العمل ولقاءات الأعمال التي تعزّز جانبي الابتكار واعتماد الحلول الرقمية، كما سيعمل الشركاء على تصميم وتنفيذ برامج تحفيزية وعروض ترحيبية مخصصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد الأدوات المالية الحديثة، إلى جانب تطوير مبادرات تعليمية وجلسات تدريبية تركز التكنولوجيا والأتمتة المالية.

وتوفر هذه الشراكات فوائد عملية لمجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمنح «فولت» فرصاً لتحقيق عوائد تنافسية على الأموال غير المستثمرة، بينما تمكّن «كاشيو» و«بيمو» الشركات من إدارة نفقاتها بكفاءة وسهولة من خلال البطاقات المؤسسية الفورية، كما تتيح «مامو» للشركات الصغيرة والمتوسطة جمع وظائفها المالية في مكان واحد، مع تسهيل قبول المدفوعات والوصول إلى التمويل بسهولة وكفاءة بالإضافة إلى إدارة النفقات.