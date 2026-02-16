الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

أمين عام منظمة الجمارك العالمية يطلع على تجربة جمارك أبوظبي الذكية

أمين عام منظمة الجمارك العالمية يطلع على تجربة جمارك أبوظبي الذكية
16 فبراير 2026 16:11
16 فبراير 2026 16:11

 
أبوظبي (الاتحاد)
استعرضت جمارك أبوظبي تجربتها في التحول الرقمي وخارطة طريقها المستقبلية نحو بناء نموذج جمركي متقدم قائم على التكنولوجيا والابتكار، وذلك خلال استقبالها في مقر الإدارة العامة بمدينة مصدر الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية إيان ساندرز.
واطلع الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية خلال لقائه راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي على جهود الجمارك في تبنّي وتوظيف التقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر المعتمدة على تحليل البيانات، وتقنيات البلوك تشين، إلى جانب المنصات الرقمية المتكاملة، التي تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وأمن الحدود، وتسهيل حركة التجارة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، وتوجهات منظمة الجمارك العالمية.
وأكد راشد لاحج المنصوري أن زيارة الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية تعكس تميّز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتأتي في إطار التزام جمارك أبوظبي بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز التعاون الوثيق مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير نظام جمركي عالمي أكثر ذكاءً ومرونة، ويعزّز انسيابية حركة التجارة وأمن سلاسل الإمداد.
وأشار سعادته إلى استعداد جمارك أبوظبي وانفتاحها على مشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع أمانة منظمة الجمارك العالمية والدول الأعضاء، والمساهمة في بناء شبكة تجارية عالمية أكثر ترابطاً، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الدولية الفاعلة، التي تخدم مستقبل العمل الجمركي وتسهم في تحقيق التنمية والازدهار.
من جانبه، قال إيان ساندرز إن تجربة جمارك أبوظبي تبرز كيف يمكن للابتكار أن يترجم إلى أثر عملي ملموس، إذ تمثّل قيادتها في مجال التحول الرقمي نموذجاً رائداً ومعياراً يُحتذى به على مستوى المجتمع الجمركي والتجاري العالمي، وتمكّن الإدارات الجمركية من التحديث بثقة، وتعزيز المرونة، وتسهيل حركة التجارة.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية مواصلة التعاون وتبادل المعرفة والعمل المشترك لدفع جهود تحديث العمل الجمركي على المستوى العالمي، مشيرين إلى الدور المتنامي لإمارة أبوظبي بوصفها منصة عالمية للابتكار الجمركي وبناء الشراكات، بما يدعم مهمة منظمة الجمارك العالمية في تعزيز تجارة عالمية آمنة ومترابطة.

