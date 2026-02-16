«كهرباء دبي»: نظام البيانات أحادي الاتجاه بالهيئة يعزّز أمن المعلومات



دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تحقيق نظام البيانات أحادي الاتجاه (One-Way Data System)، الذي تم تصميمه وتطويره داخلياً، وفورات مالية بلغت أكثر من 13 مليون درهم، إلى جانب تعزيز مستويات أمن المعلومات ورفع اعتمادية الشبكات التشغيلية.

ويتم حالياً استخدام النظام، الحاصل على براءة اختراع في لوكسمبورغ، في قطاع الإنتاج بالهيئة.

ويتيح النظام نقل البيانات بشكل آمن وفعّال في اتجاه واحد فقط من أنظمة التحكم في محطات إنتاج الطاقة وتحلية المياه إلى منصة مركزية مشتركة تمثّل قاعدة بيانات ضخمة، مكّنت الهيئة من تطوير عدة أنظمة ذكية تستفيد من هذه البيانات، مثل نظام المحطات الذكية، ونظام المهندس الافتراضي.

وتوفّر المنصة رؤية شاملة ومتكاملة وتفاعلية لحالة العمليات والمعدات، بما يسهم في التحليل الدقيق للبيانات ودعم اتخاذ القرارات بشكل أسرع لتحسين الأداء التشغيلي. كما تتيح تلك الأنظمة لمستخدميها الوصول إلى مخرجاتها على مدار الساعة ومن أي مكان عبر الأجهزة الذكية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص على توفير بيئة عمل محفّزة ترسّخ ثقافة الابتكار المستمر، وتمكّن فرق العمل من تطوير حلول تقنية متقدمة تحقق قيمة مضافة نوعية، سواء على صعيد تعزيز الأمن السيبراني أو ترشيد التكاليف التشغيلية، ولدينا استراتيجية متكاملة لدعم الأفكار والمقترحات الإبداعية، باعتبارها ركائز أساسية لقيمنا المؤسسية، بما يواكب التطورات التقنية المتسارعة ويسهم في استدامة التميز، وأسهم تطوير نظام البيانات أحادي الاتجاه داخلياً في خفض التكاليف بشكل ملحوظ، مقارنة بالحلول المماثلة المتوافرة في الأسواق، إلى جانب تعزيز قدرات كوادر الهيئة في ابتكار حلول تقنية متقدمة تلبّي متطلبات العمل، وتُسهم في بناء بنية تحتية رقمية أكثر أمناً ومرونة.

ويضمن نظام البيانات أحادي الاتجاه تدفّق البيانات في اتجاه واحد فقط، من أنظمة التحكم إلى الشبكات المتصلة بالإنترنت، بما يحقق فصلاً فعلياً بين الشبكتين من خلال أجهزة وبرمجيات تم تطويرها داخلياً في الهيئة، الأمر الذي يعزّز الحماية الإلكترونية بشكل كبير، ويمنع أي تدفّق عكسي للبيانات إلى أنظمة التحكم، من خلال ضمان وجود فصل مادي بين شبكات تكنولوجيا التشغيل وشبكات تكنولوجيا المعلومات.

ويُلبّي النظام الحاجة المتنامية لربط أنظمة التحكم في المحطات مع أنظمة معلومات مركزية متكاملة، أو لتمكين الاتصال الخارجي مع مصنّعي المعدات، بهدف الحصول على خدمات الدعم عن بُعد، مع ضمان حماية أنظمة التحكم من التهديدات السيبرانية.

كما يتميز النظام بمرونة عالية تتيح تطبيقه في مختلف شبكات التحكم الصناعية، وحماية أنواع متعددة من البيانات.