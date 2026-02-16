«بلدكو» تطلق مشروعاً مستداماً للطاقة وتكنولوجيا الغذاء بـ 180 مليون درهم



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء «بلدكو»، اتفاقية تعاون مع شركة سيلتيك الكورية الجنوبية لتنفيذ مشروع مشترك مستدام للطاقة وتكنولوجيا الغذاء، بتكلفة 180 مليون درهم، في منطقة مشيرف بأبوظبي.

ويأتي إطلاق هذا المشروع ضمن جهود إمارة أبوظبي لتوفير حلول مستدامة في مجال الغذاء والماء والطاقة، عبر استخدام أحدث التقنيات المتقدمة المستدامة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مجتمع مستدام على مساحة 1 مليون متر مربع، من خلال مرفق متكامل للطاقة الزراعية الضوئية، مما يدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي داخل دولة الإمارات.

ويشمل المشروع الجديد تطوير وتشغيل مرافق توليد الطاقة الشمسية بحجم 52 ميجاوات يتم تنفيذها على 3 مراحل، وإنشاء مختبر لزراعة أنسجة البطاطس بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تبلغ 300 مليون بذرة بطاطس للتوزيع المحلي والدولي، إلى جانب تنفيذ مبادرات تكنولوجيا زراعية إضافية.

وسيتم إعداد وتجهيز المرحلة الأولى من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وقال رشيد علي العميرة رئيس مجلس إدارة شركة «بلدكو» إن المشروع سيدعم القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات، إلى جانب توليد الطاقة من مصادر متجددة، مما يدعم جهود الشركة نحو الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع جهود الدولة في هذا الشأن.

وأضاف العميرة: يعتبر هذا المشروع المستدام باكورة مشاريع الشركة خلال العام الجاري، حيث يتوقع الكشف عن المزيد من المشاريع واتفاقيات الشركة التي ستعزز من مكانة الشركة ومساهمتها في تحقيق مزيد من النمو في الاقتصاد الوطني للدولة.

بدوره، قال برين بونج هو شو الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيلتك الكورية: فخورون بالتعاون مع شركة «بلدكو» الإماراتية لاطلاق هذا المشروع المستدام المشترك، الذي من شأنه إنتاج طاقة مستدامة بحجم 52 ميجاوات بالاعتماد على الأشعة الشمسية، إلى جانب إنتاج بذور البطاطا وصولاً إلى 300 مليون بذرة سنوياً.

وأضاف هو شو:«إن تقنية شركة «سيلتك» الكورية تقلل من دورة النمو بشكلٍ كبير إلى 70 يوماً فقط، مما يسمح بما يصل إلى أربع دورات من الحصاد سنوياً، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً بأساليب الزراعة التقليدية التي تُنتج عادةً دورة حصاد واحدة فقط سنوياً، حيث إن القدرة على مضاعفة دورات الإنتاج ضمن نفس مساحة الأرض لا تُعزز الإنتاجية الإجمالية فحسب، بل تُحسّن أيضاً استقرار سلسلة التوريد من خلال تقليل الاعتماد على أنماط الطقس الموسمية».

وتابع: كما تتميز بذور البطاطس G0 المُنتجة من خلال نظام «سيلتيك» بجودة وراثية فائقة ومقاومة عالية لأمراض البطاطس الشائعة، مما يؤدي إلى زيادة المحصول وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية في الأجيال اللاحقة، وتُسهم هذه الميزة التقنية في ممارسات زراعية أكثر استدامة، وتقليل الأثر البيئي، وتحسين ربحية المزارعين التجاريين.