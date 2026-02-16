أرباح «الواحة كابيتال» تتجاوز مليار درهم في 2025



أبوظبي (الاتحاد)

حققت «الواحة كابيتال» صافي أرباح عائدة للمساهمين بلغ 1.012 مليار درهم عن السنة المالية 2025، بنمو بلغ 2.5 مرة على أساس سنوي.

وسجّلت الشركة إجمالي دخل قدره 1.897 مليار درهم خلال عام 2025، مقارنة بـ540 مليون درهم في عام 2024.

وعلى صعيد المؤشرات المالية، بلغ إجمالي الأصول المُدارة 12.2 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2025، فيما وصل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 23.1%، والعائد الاستثماري إلى 15.9%.

وقال وليد المقرب المهيري، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن عام 2025 شكّل تحولاً استراتيجياً نوعياً في مسيرة «الواحة كابيتال»، إذ سجلت أقوى مستويات الربحية في تاريخها، بعدما تخطّى صافي الأرباح العائدة للمساهمين حاجز المليار درهم.

وأضاف أن صناديق الواحة للاستثمار واصلت تفوّقها على أداء الأسواق، ما مكّنها من استقطاب تكليفات استثمارية جديدة من أطراف ثالثة، فيما نفّذت وحدة الاستثمارات الخاصة واحدة من أنجح عمليات التخارج وأكثرها ربحية، إلى جانب قيام شركة الواحة لاند بتسييل أصولها العقارية المكتملة لفتح مسارات تطويرية جديدة.

من جانبه، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة، إن ركائز الأعمال الثلاث أسهمت في تحقيق النتائج القياسية، لافتاً إلى أن الواحة كابيتال تتجه نحو المرحلة المقبلة بأولويات محددة، تشمل الحفاظ على تميز أداء صناديقها الحائزة على جوائز مع توسيع تكليفات الأطراف الثالثة. كما تركّز المجموعة على إعادة توظيف رأس المال في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والعقارات، مع الاستمرار في بناء منصات قابلة للتوسع تدعم مسيرة النمو.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، وذلك خاضع لموافقات الجهات التنظيمية والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.