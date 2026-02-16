28.6 مليار درهم الإصدارات المستدامة في الإمارات خلال 2025

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

ارتفعت إصدارات دولة الإمارات من السندات والصكوك المستدامة خلال عام 2025 بنسبة %6 لتصل إلى 28.6 مليار درهم (7.8 مليار دولار)، شكلت نحو %31.7 من إجمالي قيمة الإصدارات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والتي بلغت 90.2 مليار درهم (24.6 مليار دولار) وفقاً لوكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية.

وأفاد تقرير الوكالة حول «توجهات إصدارات الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط 2026»، تصدر دولة الإمارات دول المنطقة في عدد الإصدارات بإجمالي 15 إصداراً، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 12 إصداراً، ثم تركيا بإجمالي 8 إصدارات.

ووفقاً للتقرير، تنوعت إصدارات الاستدامة في الإمارات بين قطاعات الطاقة المتجددة والبنوك والعقارات، والتي كان من أبرزها إصدارين لبنك أبوظبي الأول بقيمة 986 مليون دولار، وآخر بقيمة 750 مليون دولار، وإصدار لبنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، وإصدار لشركة مصدر بقيمة 500 مليون دولار وإصدار آخر للدار بقيمة 500 مليون دولار وإصدار لتبريد بقيمة 700 مليون دولار وإصدار لشركة شوبا بقيمة 750 مليون دولار.

وتوقع التقرير أن يشهد سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط نمواً متزايداً، ليصل إلى ما بين 20 و25 مليار دولار في عام 2026.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إصدارات السندات المستدامة في الشرق الأوسط بنحو 3% في عام 2025، وذلك على الرغم من انخفاضها على الصعيد العالمي بنسبة 21%، مشيراً إلى أن النمو القوي في الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي، تحديداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ساهم بدعم الإصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن تستمر شركات الطاقة، مثل شركة مَصْدر في إصدار السندات الخضراء للمساعدة في توسيع محافظ الطاقة المتجددة والانتقال من الوقود الأحفوري.



أنواع السندات الجديدة

توقع التقرير أن يدعم إطلاق المبادئ التوجيهية لسندات تمويل القروض المرتبطة بالاستدامة في يونيو 2024 أيضاً التوجه نحو إصدارات إضافية، لا سيما من البنوك. وفي عام 2025، أصدر بنك الإمارات الإسلامي أول صكك تمويل قروض مرتبطة بالاستدامة.

وأشار التقرير إلى أن السندات الزرقاء تحظى بشعبية أكبر في الإمارات، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن المائي 2036. وفي أغسطس 2025، أصدر بنك أبوظبي الأول أول سندات زرقاء في المنطقة، وهو أول إصدار يصدر عن مؤسسة مالية في المنطقة.

وفي يناير 2026، جمع بنك الإمارات دبي الوطني مليار دولار من خلال إصدار سندات مزدوجة الشريحة زرقاء (300 مليون دولار) وخضراء (700 مليون دولار).

وتوقع التقرير أن تظهر سندات لها تصنيفات رقمية، مشيراً إلى ملاحظة الوكالة بعض الاهتمام بإصدار السندات الرقمية (غير مصنّفة) في المنطقة، ومنها على سبيل المثال، في يناير 2026، أصدر بنك الإمارات دبي الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكبر سند رقمي مقوّم بالدرهم الإماراتي، وقد أُدرج في بورصة ناسداك دبي.



الصكوك المستدامة

وتوقعت الوكالة استمرار إصدار الصكوك المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2026، وذلك بعد أن وصل إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط إلى رقم قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في عام 2024.

وأشار التقرير إلى تزايد حصة الصكوك المستدامة، حيث مثلت أكثر من 45% من إصدار السندات المستدامة الإقليمية في عام 2025 من حيث القيمة وأكثر 40% من عدد الإصدارات، مقابل 33% للقيمة و24% للعدد، على التوالي، في نهاية عام 2024.



اللوائح التنظيمية

تعمل مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أُسّست في عام 2019، على وضع إطار عمل لتطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون بمرسوم اتحادي رقم 11 (2024) على إلزام جميع الكيانات بقياس انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والإبلاغ عنها وخفضها بحلول مايو 2026. ويتماشى القانون مع هدف دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 واستراتيجيات أخرى، تشمل الأجندة الوطنية الخضراء والأجندة الوطنية لجودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة.