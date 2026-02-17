الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار
17 فبراير 2026 08:39

انخفض الذهب واحداً بالمئة اليوم الثلاثاء، أدى ​ارتفاع الدولار إلى الضغط على الأسعار.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4947.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، ⁠بعد أن خسر واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 بالمئة ​إلى 4966.‌80 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2025.05 دولار ​للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى ​1698.10 دولار.

المصدر: وكالات
