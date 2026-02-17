الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

انخفض الذهب واحداً بالمئة اليوم الثلاثاء، أدى ​ارتفاع الدولار إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4947.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، ⁠بعد أن خسر واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



وانخفضت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 بالمئة ​إلى 4966.‌80 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق.



وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2025.05 دولار ​للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5 بالمئة إلى ​1698.10 دولار.