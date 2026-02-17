محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة AED StableCoin LLC، المملوكة من بنك المارية المحلي، حصول محفظة «أي إي سي» (AEC Wallet) على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإعادة شحن رصيد أول عملة مستقرة منظمة بالدولة (عملة AE Coin) عبر تسوية العملات المشفّرة، بما يتوافق مع أنظمة المصرف المركزي الخاصة بالمدفوعات ومتطلبات الامتثال. وبموجب هذه الموافقة، سيتمكن عملاء شركة عملة الإمارات للاستثمار والمرخَّصة من هيئة سوق المال من فتح حسابات في محفظة AEC Wallet، والدفع باستخدام الدرهم الإماراتي بعد تسوية العملات المشفرّة مباشرة، حيث تتيح المحفظة للعملاء تسوية الأصول الرقمية بالدرهم، ثم إضافة رصيد AE Coin مباشرة بخطوة واحدة داخل المحفظة، ومن ثَمّ يستطيع العميل شراء أي سلعة أو خدمة على جميع أجهزة الشراء (POS Terminals) المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، إن هذه الخطوة تُعدّ نقطة تحول مهمة في مسيرة الابتكار المالي في دولة الإمارات، حيث سيتاح لمستخدمي محفظة «أي إي سي» تنفيذ المدفوعات الرقمية باستخدام AE Coin بشكل آمن وفعّال ووفقاً لأنظمة مصرف الإمارات المركزي، مؤكداً أهمية هذا التطور الذي يدعم التحول الرقمي للمدفوعات في الدولة، ويثبت فكرة المدفوعات عبر الدرهم على تقنية سلسلة الكتل (blockchain technology). ومن جانبه قال رامز رفيق، المدير العام والمسؤول عن تطوير منظومة «AE Coin» إن حصول AEC Wallet، وبالشراكة مع شركة عملة الإمارات للاستثمار، على موافقة رسمية لإعادة شحن AE Coin باستخدام تسوية العملات المشفّرة مباشرة، يعكس التزام بتعزيز حضور AE Coin كأول عملة مستقرة منظمة بالدولة تُستخدم فعلياً في المدفوعات الحكومية والخاصة، منوّهاً بأن هذه الخطوة توسّع نطاق اعتماد AE Coin وتُسهم في بناء بنية تحتية مالية رقمية أكثر قوة وشمولاً، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات لاقتصاد رقمي عالمي المستوى. ويجسّد هذا التطوّر التزام بنك المارية المحلي والعملة المستقرة AE Coin، من خلال محفظة AEC Wallet، بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة وآمنة، وتعزيز استخدام الأصول الرقمية المنظمة بما يتماشى مع القوانين المحلية، دعماً لمسيرة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات.