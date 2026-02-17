«نورد للتطوير»: جزيرة ياس من الوجهات العقاريّة الأكثر طلباً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



تشهد السوق العقارية في أبوظبي طفرةً في الطلب على المشاريع السكنيّة، التي تجمع بين الموقع المتميّز والتصميم المدروس، حسب شركة «نورد للتطوير» شركة التطوير العقاري ومقرها أبوظبي، والتي أكدت أن جزيرة ياس تبرز كإحدى الوجهات العقاريّة الأكثر حيوية وطلباً في أبوظبي، ولذا يتم الانتهاء من تسويق المشاريع العقارية هناك خلال فترة قياسية من وقت الإطلاق.

وقال ماهر الرحبي، الرئيس التنفيذي لشركة نورد للتطوير العقاري، إن الشركة أعلنت قبل أيام عن البيع الكامل لجميع الوحدات السكنية في مشروع نوفاياس، خلال وقت قياسي، حيث تقدر قيمة المشروع بـ300 مليون درهم، وهو مشروع عصري متكامل بارتفاع 8 طوابق يقع في جزيرة ياس، معتبراً أن هذا الإقبال السريع يعكس ثقة المشترين في المشاريع السكنيّة في أبوظبي ولاسيما في جزيرة ياس حيث مشروع ديزني لاند المرتقب ودقائق من أهم الوجهات الترفيهيّة العالميّة. وأضاف أن هذه النوعية من المشاريع تجتذب شريحة متنوعة من المشترين، بدءاً ممن يتملّكون منازل لأول مرة، إلى الأزواج والعائلات الكبيرة والمستثمرين الباحثين عن فرص واعدة ذات عائد استثماري مرتفع، لافتاً إلى أن المشروع يضم وحدات سكنيّة تتنوع بين شقق استوديو وشقق من غرفة نوم واحدة وشقق من غرفتي نوم وشقق من ثلاث غرف نوم بمساحات تتراوح بين 41 متر مربع و305 أمتار مربعة، كما يضم بنتهاوس من أربع غرف نوم، مما يضمن مرونة الخيارات المتاحة ضمن عنوان سكني شامل.

ويرى الرحبي، أن هناك عدداً من المقومات التي تزيد جاذبية المشاريع العقارية في جزيرة ياس، وأهمها توفر المرافق التي تركّز على نمط الحياة العصرية، والقرب المباشر من أبرز وجهات جزيرة ياس العالمية، بما في ذلك فيراري وورلد، سي وورلد أبوظبي، ملعب ياس لينكس للغولف، وياس مول، ما يجعل التسوق، والرياضة، والترفيه، وأسلوب الحياة الراقية في متناول اليد بسهولة. وأشار إلى أن المشترين اليوم يتجهون بشكل متزايد نحو الوحدات السكنية، التي تجمع بين جودة التصميم، وقيمة نمط الحياة، والقرب من الوجهات المميزة، مع تقديم مشاريع مرغوبة تلبي توقعات السوق بدقة، وتعزّز الثقة في جزيرة ياس كوجهة للنمو طويل الأمد، لافتاً إلى أن شركة نورد للتطوير العقاري، بعد البيع الكامل لجميع وحدات نوفاياس، يتجلى تركيزها المستمر على تقديم مشاريع سكنية تجمع بين التميز المعماري وملاءمة احتياجات السوق.