«مبادلة بايو» تستحوذ على «الاتحاد للأدوية» و«جلوبال ميديكال سبلاي تشين»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة بايو، عن إتمام عملية الاستحواذ الكامل على شركتَي «الاتحاد للأدوية» و«جلوبال ميديكال سبلاي تشين» من شركة «جلوبال ون هيلث كير» القابضة التابعة لمجموعة ياس القابضة، وذلك بعد الاستحواذ الأوّلي بنسبة 80% الذي تمَّ في نهاية عام 2024.

ويُجسِّد هذا الاستحواذ خطوة مهمة في مسيرة مبادلة بايو نحو بناء منظومة صناعات دوائية متكاملة في دولة الإمارات، من خلال توحيد عمليات التصنيع الدوائي والخدمات اللوجستية تحت استراتيجية موحَّدة، بما يدعم نمو قطاع الصناعات الدوائية ويعزّز كفاءته.

وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في مبادلة، ورئيس مجلس إدارة مبادلة بايو: «إن هذه الخطوة الاستراتيجية تدعم توجّه مبادلة بايو نحو التكامل، بما يعزِّز الكفاءة التشغيلية والتنسيق عبر سلسلة القيمة الدوائية، كما تُسهم في ترسيخ منظومة الأمن الدوائي الوطني من خلال ضمان التوافر المستمر للمنتجات الصحية الأساسية في جميع أنحاء الدولة».

وفي سياقٍ متصل، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة ياس القابضة: «يسرُّنا تأكيد انتقال الملكية الكاملة والسيطرة التشغيلية لشركتَي «الاتحاد للأدوية» و«جلوبال ميديكال سبلاي تشين» إلى مبادلة بايو. إنّ القدرات ونطاق العمليات المثبتين لكلتا الشركتين سيسهمان في ضمان المرونة والكفاءة، ليس فقط عبر منظومة الصناعات الدوائية المتنامية التابعة لمبادلة بايو، بل أيضاً عبر سلسلة الإمداد الوطنية لقطاع الرعاية الصحية».

ومن خلال الاستحواذ الكامل على شركتَي «الاتحاد للأدوية» و«جلوبال ميديكال سبلاي تشين»، تواصل مبادلة بايو تعزيز التزامها الراسخ في دعم منظومة الأمن الدوائي الوطني، وتطوير شبكات التوزيع الدوائي الحيوية، وبناء منظومة صناعات دوائية متكاملة تُواكب طموحات دولة الإمارات في تطوير قطاع رعاية صحية رائد قائم على الابتكار والاستدامة.