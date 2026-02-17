9.4 % نمو المعاملات الرقمية في جمارك أبوظبي خلال 2025

أبوظبي (الاتحاد)

سجّلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي زيادة بنسبة 9.4% في المعاملات الجمركية عبر المنصات الرقمية، خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024، وبلغت نسبة معاملات التخليص الجمركي منها 30.6%، مرتفعة بنسبة 6.6%، وحققت معدل 97.1% في مؤشر رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي الرقمية «تم»، مقارنة بمعدل 94.7% في عام 2024.

وارتفع مؤشر جودة خدمات جمارك أبوظبي خلال عام 2025 إلى 93.9% مقارنة بـ88% في عام 2024، وكذلك سجّل مؤشر تجربة المتعامل 92.5% مقارنة بنسبة 87.3%، وانخفض مؤشر جهد المتعامل على منصة «تم» إلى 2.25 مقارنة بـ2.54.

وأسهمت الخدمات الرقمية بالاستغناء عن 6.2 مليون زيارة للمراكز الجمركية في عام 2025، وبلغ إجمالي التوفير المالي على المتعاملين نحو 850.3 مليون درهم، ما يعكس مستوى التقدم المحقق في تطوير رحلة المتعامل وتحسين كفاءة الإجراءات، انسجاماً مع مستهدفات برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد، وإسهاماً في تعزيز مكانة الإمارة وجهةً رائدةً في مجال تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي.



وقال سعادة راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي: «يعكس النمو المحقق في المعاملات الجمركية الرقمية وتعزيز تجربة المتعاملين خلال عام 2025، نجاح استراتيجية جمارك أبوظبي في تطوير منظومة خدمات رقمية متكاملة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وتتبنّى نهجاً يضع المتعامل وقطاع الأعمال في صميم العملية الجمركية، وتدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد وفق أفضل الممارسات العالمية، بما ينسجم مع تطلعات حكومة أبوظبي في الريادة الرقمية، ويسهم في دعم تنافسية الإمارة ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية».

وأكد سعادته أهمية مواصلة العمل على توظيف أحدث التقنيات الرقمية والتطوير المستمر، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لضمان تقديم خدمات عالية الكفاءة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.