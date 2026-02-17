الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«خزنة داتا سنترز» تطلق برنامج «الثريا» لبناء الكفاءات في مراكز البيانات

«خزنة داتا سنترز» تطلق برنامج «الثريا» لبناء الكفاءات في مراكز البيانات
17 فبراير 2026 18:21


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «خزنة داتا سنترز»، المزوّد للبنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، عن إطلاق برنامج «الثريا Thuraya» لتطوير الخريجين، الذي صُمِّم بالشراكة مع الهيئة الدولية لمراكز البيانات «IDCA»، ويجمع بين الأسس التقنية والتعرّض العملي تحت الإشراف المباشر ضمن بيئات مراكز البيانات.
ويمتد البرنامج لمدة عام كامل، وصُمِّم لدعم نموذج التشغيل القائم على الكفاءات لدى خزنة، حيث ترتبط مخرجات التدريب والتقييمات بصورة مباشرة بالتنفيذ التشغيلي وجاهزية المشاركين لتولّي الأدوار.
وقال مهدي باريافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة الدولية لمراكز البيانات، إن برامج مثل «الثريا» تكتسب أهمية كبيرة لأن قوة الفرق الداخلية لا تنفصل عن قوة التدريب الذي يدعمها، وبهذه الطريقة تُبنى المعايير المتسقة، وتُخفض المخاطر التشغيلية، ويجري إعداد الجيل القادم من القادة للبنية التحتية بالغة الأهمية.
من جانبه، قال حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لدى «خزنة داتا سنترز»، إن برنامج «الثريا» يمثل استثماراً عملياً في الكفاءات التي ستتولى تشغيل البنية التحتية التي يعتمد عليها اقتصاد الذكاء الاصطناعي.
وسيتضمن برنامج «الثريا» وحدات تعلم منظّمة، وتقييمات، ومهام تطبيقية تتماشى مع سير عمل التصميم والبناء والتشغيل على أرض الواقع.
وسيتدرج المشاركون عبر محاور أساسية تشمل تصميم مراكز البيانات، وممارسات السلامة، وإجراءات التشغيل، والجاهزية للحوادث، مدعومة بتقييمات تُثبت الكفاءة قبل أن يتولى الخريجون مهام بالغة الأهمية.
وقالت غابرييلا بلانويوفيتش، مديرة إدارة التعلم والمواهب لدى «خزنة داتا سنترز»، إن بناء قدرات داخلية على نطاق واسع يتطلب نهجاً متسقاً للتعلم والحصول على الشهادات، وإن «الثريا» يساعد على استقطاب كفاءات في بدايات مسيرتها المهنية وتطويرها، وتسريع جاهزيتها، والحفاظ على المستوى العالي المطلوب لبيئات التشغيل بالغة الأهمية.

 

أخبار ذات صلة
«خزنة» و«بريسايت» توقعان عقداً لإنشاء مركز قيادة وتحكم مركزي
«خزنة داتا سنترز» تُدشِّن منصة NexOps لتعزيز كفاءة البنية الرقمية والذكاء الاصطناعي
خزنة داتا سنتر
