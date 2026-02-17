20% نمو أرباح «الاتحاد للتأمين» في 2025

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، عن نتائجها المالية المتميزة لسنة 2025، حيث سجلت نمواً في صافي الربح بنسبة 20%، ليصل إلى 45.97 مليون درهم في عام 2025 مقارنةً بـ38.3 مليون درهم في عام 2024.

وكشفت الشركة عن زيادة في صافي أرباح الاكتتاب بنسبة 21%، من 19.8 مليون درهم في عام 2024 إلى 24.04 مليون درهم في عام 2025، وارتفاع إيرادات التأمين من 591.4 مليون درهم في عام 2024 إلى 614.8 مليون درهم في عام 2025.

وتجسيداً لهذه النتائج المتميزة، اعتمد مجلس الإدارة برئاسة الشيخ ناصر بن راشد المعلا خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2026، توصية بتوزيع أسهم منحة بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون درهم ليصبح رأسمال الشركة 250 مليون درهم.

وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة رأسمال وتعزيز الاستقرار المالي للشركة على المدى الطويل.

علاوة على ذلك أوصى المجلس أيضاً بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 4% عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025. وتخضع هذه التوصيات للموافقة النهائية من المساهمين في الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية.

وقال رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: تمكّنت الشركة من المحافظة على تحقيق نسبة نمو غير مسبوقة للعام الثاني على التوالي من خلال النهج الحكيم في إدارة المخاطر. وتماشياً مع رؤية مجلس الإدارة فقد حافظنا على معايير اكتتاب منضبطة وأداء مالي قوي مما انعكس إيجابياً على نتائجنا السنوية، وعزّز من قدرتنا على تقديم قيمة مضافة مستدامة لعملائنا ومساهمينا على حد سواء.

ويأتي هذا الأداء المتميز عقب إنجاز هام في أواخر عام 2025، عندما رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية للشركة من «BBB» إلى «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس تحسن ربحية الاكتتاب، وقوة الميزانية العمومية للشركة وسجل أعمالها المتميز، بالإضافة إلى الحماية القوية لإعادة التأمين.