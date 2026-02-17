فلاي دبي توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات للطيران



دبي (الاتحاد)

وقّعت فلاي دبي مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات للطيران للتعاون في إطلاق برنامج تدريب مُرحِّل طيران للمواهب الإماراتية، في خطوة تعكس التزام الناقلة بتطوير المواهب، وتمكين القوى العاملة الوطنية، وبناء قدرات طيران داخلية متخصّصة في الشركة.

وقّع مذكرة التفاهم كل من ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي، والدكتور أحمد العلي، نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، بحضور حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي وميك هيلز الرئيس التنفيذي للعمليات.

وبموجب هذه الشراكة، التي تمثل الخطوة الأولى نحو إطلاق البرنامج المتوقع في يوليو 2026، سيخضع المرشحون لدورة تدريبية تمهيدية في مُرحِّل طيران «Flight dispatcher» في جامعة الإمارات للطيران وهو برنامج معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات (الجزء الثاني من لوائح الطيران المدني)، مدته عشرة أسابيع، مصمّم لإعداد المتدربين للحصول على رخصة مُنسق مُرحِّل طيران. يزود البرنامج المتدربين بالمعرفة الفنية والتشغيلية الأساسية، بما في ذلك قانون الطيران، والأرصاد الجوية، والملاحة، وأداء الطائرات، والوزن والتوازن، والعوامل البشرية، وتخطيط الرحلات، مع التركيز على التعاون الوثيق مع الطيارين لضمان عمليات آمنة وفعّالة.

يُعد هذا البرنامج استثماراً استراتيجياً في القوى العاملة المستقبلية لشركة فلاي دبي، وعاملاً أساسياً في منظومة التدريب الخاصة بالشركة. من خلال مسار تطوير مهني منظم للمواطنين الإماراتيين الذين ليس لديهم خبرة سابقة في مجال الطيران، تُوسع هذه المبادرة نطاق الوصول إلى وظائف الطيران عالية المهارة، وتُعزز قاعدة الكوادر المهنية المستقبلية في عمليات الطيران.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: «يُعدّ تطوير الكفاءات الوطنية والاستثمار في كوادرنا البشرية ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو فلاي دبي. ولا يقتصر دور هذا البرنامج على دعم التدريب الداخلي والتخطيط لشغل هذه المناصب، بل يُسهم أيضاً في تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال توفير فرص عمل مجدية وبناء قاعدة مستدامة من كوادر الطيران المستقبلية، بما في ذلك موظفي إدارة الرحلات والمهندسين والطيارين».

وبعد إتمام البرنامج بنجاح واجتياز الاختبارات الكتابية والشفوية والعملية المطلوبة، سيحصل الخريجون على شهادة إتمام الدورة، مما يؤهلهم للحصول على رخصة إدارة الرحلات وبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد في قطاع الطيران.

من خلال شراكتها مع جامعة الإمارات للطيران، تواصل فلاي دبي دورها الفاعل في دعم أجندة تنمية الكادر البشري في دولة الإمارات، وتعزيز المهارات المتخصصة، والمساهمة في بناء قوة عاملة في قطاع الطيران تمتلك المرونة والاستعداد للمستقبل، ويشمل ذلك برامج التدريب الأساسي للطيارين (MPL)، وبرنامج التدريب المهني في صيانة وهندسة الطائرات، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من فرص التدريب الداخلي والعملي. وستعزز هذه المبادرات الخطط الاستراتيجية للشركة، وتخلق مسارات وظيفية واعدة للمواهب المحلية الماهرة.