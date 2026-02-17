الفردان للصرافة توقّع شراكة مع «شراع» لدعم الشركات الناشئة



الشارقة (الاتحاد)

وقّعت شركة الفردان للصرافة، شراكة استراتيجية مع مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، بهدف دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول مالية وخدمات تحويل أموال مصممة لتلبية احتياجاتها.

جرى توقيع مذكرة التفاهم بشأن الشراكة بين الجانبين على هامش مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2026، بما يعكس التزام الطرفين بدعم بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات والمساهمة في نمو الأعمال بشكل مستدام.

وتركّز الشراكة على التعاون مع شبكة شراع التي تضم أكثر من 500 شركة ناشئة ومشروعاً صغيراً ومتوسطاً، لفهم احتياجاتها المالية بشكل أفضل واستكشاف فرص التعاون المستقبلية. كما ستشارك الفردان للصرافة في عدد من المبادرات ضمن منظومة شراع، مثل أيام العروض النهائية، والبرامج المجتمعية، وملتقيات المستثمرين، لتوفير خبرات مالية عملية تدعم نمو هذه الشركات.

وأفاد حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة: «تمثّل الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذاك المحرك الحيوي للنمو الاقتصادي والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ لا يزال الوصول إلى الخدمات المالية الممتثلة والموثوقة عاملاً رئيسياً لنجاح هذه الشركات. لذلك، ومن خلال شراكتنا مع شراع، سنسعى للعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسي هذه الشركات لفهم واقع عملياتهم التشغيلية بشكل أفضل واستكشاف مدى أهمية الوصول إلى الخدمات المالية في دعم نموهم وقدراتهم وطموحاتهم العابرة للحدود، مما يعكس حرصنا الدائم على ترسيخ مبدأ المشاركة الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

من جهتها قالت سارة بالحيف النعيمي، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. وفي شراع، نحرص على دعم رواد الأعمال من خلال ربطهم بالموارد والخبرات والشراكات التي تساعدهم على النمو والتوسع. وتسهم شراكتنا مع الفردان للصرافة في توفير حلول مالية مناسبة تساعد الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحسين كفاءتها التشغيلية، والتوسع في أسواق جديدة، والمساهمة في اقتصاد وطني متنوع قائم على الابتكار».