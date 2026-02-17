عشية أول أيام رمضان.. منافذ البيع والتعاونيات تستقبل المتسوقين بعروض سعرية وخصومات كبرى

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت منافذ بيع كبرى في الإمارات المتسوقين عشية أول أيام شهر رمضان المبارك بعروض سعرية وتخفيضات كبرى بنسب تتراوح بين 60 إلى 65 % على آلاف السلع والمنتجات، مؤكدة عدم رفع الأسعار، لاسيما للسلع الاستهلاكية الأساسية خلال الشهر الفضيل، وتوفير كميات كافية من السلع في جميع فروعها بالدولة.

وأعلنت منافذ بيع مؤخراً عن خططها الشاملة للشهر الفضيل من خلال حملات ترويجية واسعة ومبادرات مجتمعية، تماشياً مع عام الأسرة.

وأكّد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو، عدم رفع الأسعار في فروع لولو خلال شهر رمضان، ما يضمن استقرار أسعار المنتجات الأساسية طوال الشهر الفضيل.

وأضاف: «تلتزم لولو بدعم الأسر خلال شهر رمضان من خلال الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توفر المنتجات الأساسية باستمرار، ويمكن للعملاء التسوق بثقة تامة مع العلم أنه لن تكون هناك أي زيادات في الأسعار خلال الشهر الكريم».

وطرحت «لولو» خصومات تصل إلى 65% على مجموعة واسعة من مستلزمات رمضان الأساسية، مع الاستمرار في الحفاظ على أسعار عادلة ومستقرة للسلع اليومية، وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأسر على إدارة نفقات رمضان بصورة كبيرة دون أي ضغوطات.

وأعلنت تعاونية الاتحاد مؤخراً خطتها الشاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والتي تضمنت حملات ترويجية واسعة، ومبادرات مجتمعية، وبرامج تسوق نوعية تهدف لدعم الأسرة واستقرار السوق، حيث تركز الحملة الرمضانية على توفير مستلزمات رمضان بأسعار تنافسية وعروض مميزة مع ضمان توفرها بجودة عالية وكميات كافية في جميع فروع التعاونية وعبر متجرها الإلكتروني وتطبيقها الذكي «تميز»، مع خصومات تصل إلى 60% على أكثر من 3000 منتج، إلى جانب تثبيت سعر أكثر من 160 سلعة أستهلاكية أساسية لضمان استقرار الأسعار طوال الشهر.

ورصدت تعاونية الشارقة 35 مليون درهم لدعم أكثر من 10 آلاف سلعة استهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملة «رمضان يجمعنا»، ويأتي إطلاق الحملة يأتي بهدف تخفيف الأعباء الشرائية من خلال توفير السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع عبر أكثر من 75 منفذ بيع إضافة إلى خدمة التسوق عبر المتجر الإلكتروني.

ووفقا للموقع الإلكتروني لـ«كارفور الإمارات»، أعلنت «كارفور» إطلاق عروضاً وتخفيضات بمناسبة شهر رمضان تصل إلى 60%، تشمل سلع ومنتجات متنوعة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والسياحة، مؤخراً، حرصها على ضمان تلبية احتياجات المستهلكين من السلع الأساسية، وعدم رفع أسعارها خلال رمضان، موضحة أن المخزون الاستراتيجي للدولة يتمتع بالاستعداد العالي والقدرة على التزويد المستمر.

واستعرضت الوزارة بالتعاون مع شركائها جهودها مؤخرا لتعزيز الرقابة على الأسواق خلال رمضان منها عقد 26 اجتماعاً مع كبار الموردين والمستوردين لضمان تدفق السلع الأساسية بكميات كافية في أسواق الدولة والتأكد من عدم رفع أسعارها، وتنفيذ 420 جولة تفتيشية وزيارات ميدانية على منافذ البيع لمتابعة الأسعار وضمان الالتزام بتطبيق سياسات التسعير مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وإطلاق حملات توعوية لتعزيز ثقافة المستهلك.