22 شركة «مليارية الأرباح» في أبوظبي بإجمالي 149 مليار درهم

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

أظهر رصد أجرته «الاتحاد» تحقيق 22 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي أرباح عائدة إلى المساهمين (لكل شركة) يتجاوز المليار درهم في عام 2025. وقفز صافي الأرباح المجمعة العائدة إلى المساهمين لتلك الشركات بنسبة 23.2% لتتجاوز 149 مليار درهم خلال 2025، مقارنة بأرباح قدرها 120.95 مليار درهم تم تسجيلها في 2024، وبزيادة تتجاوز 28 مليار درهم.

وأشار الرصد إلى أن أكثر 10 شركات ربحية بين تلك الشركات حققت صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 122.68 مليار درهم في عام 2025 مقابل 103.46 مليار في العام السابق بنسبة نمو بلغت 18.57% تعادل 19.22 مليار درهم، لافتاً إلى أن الشركات العشر الأكثر ربحية استحوذت على نسبة 82.3% من إجمالي ربحية الشركات الـ22 الأكثر ربحية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الماضي.

ووفقاً للقوائم المالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي، حققت الشركة العالمية القابضة، صافي ربح بعد الضريبة 34.715 مليار درهم مقابل 25.701 مليار درهم في عام 2024 بزيادة نسبتها 35.1%، وبلغ (صافي الدخل العائد إلى مالكي الشركة) 21.714 مليار درهم مقابل 15.765 مليار درهم بنمو 37.7%.

وسجل بنك أبوظبي الأول صافي أرباح عائد إلى مساهمي البنك بلغ 21.11 مليار درهم بنمو 24%.

وأعلنت أدنوك للغاز بي إل سي عن صافي دخل 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار). وبلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين 18.97 مليار درهم (5.165 مليار دولار).

وقفزت أرباح مجموعة الإمارات للاتصاﻻت «إي آند»، بنسبة 33.6% في العام 2025 إلى 14.36 مليار درهم.

كما ارتفعت أرباح بنك أبوظبي التجاري، بنسبة 21.5% إلى 11.44 مليون درهم.

وحققت شركة ألفا ظبي القابضة، صافي ربح عائد إلى مالكي الشركة قدرة 8.014 مليار درهم.

وارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة لمجموعة الدار بنسبة 36% ليبلغ 8.8 مليار درهم، وارتفع الربح العام العائد إلى حاملي أسهم الشركة إلى 7.61 مليار درهم بنمو 36%.

وأعلنت«طاقة» ارتفاع الدخل الصافي للشركة العائد إلى مساهمي الشركة الأم بمعدل 5.6% ليصل إلى 7.466 مليار درهم.

وحقق مصرف أبوظبي الإسلامي صافي ربح بعد الضريبة 7.1 مليار درهم بنهاية عام 2025 بنمو 16% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي المصرف 6.673 مليار درهم بنمو 15.5%.

وأعلنت أدنوك للحفر تحقيق صافي ربح بلغ 5.32 مليار درهم، بزيادة قدرها 11%.

وإلى ذلك، أعلنت شركة «بروج بي إل سي» عن صافي أرباح بلغ 4.04 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة الأم نحو 4 مليارات درهم (1.089 مليار دولار).

وحققت «إن إم دي سي جروب»، قفزة في صافي الأرباح بنسبة 29% ليتخطى حاجز 4 مليارات درهم. ونما الربح العائد إلى مساهمي الشركة إلى 3.625 مليار درهم.

وأعلنت مجموعة «2 بوينت زيرو» ارتفاع صافي الأرباح من شركات المجموعة بنسبة 158% إلى 3.556 مليار درهم مقابل 87 مليون درهم في العام السابق، وبلغ صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة 3.439 مليار درهم.

وارتفع صافي الربح العائد إلى مساهمي شركة أدنوك للتوزيع بنسبة 15.4% إلى 2.794 مليار درهم.

وحقّق بنك رأس الخيمة الوطني صافي دخل بعد الضريبة يقارب 2.609 مليار درهم بزيادة (25.7%). وبلغ صافي الدخل العائد إلى ملاك البنك 2.6 مليار درهم بنمو 25.5%.

وأعلنت بيورهيلث القابضة نمو صافي الأرباح العائد إلى مالكي الشركة بنسبة 17.7% مقارنة بعام 2024 ليصل إلى ملياري درهم. كما أعلنت شركة «إن إم دي سي إنيرجي» ارتفاع صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة بمعدل 14% ليبلغ 1.6 مليار درهم.

وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 17%، إلى 2.089 مليار درهم. ونما صافي الأرباح العائدة لمالكي الشركة بنسبة 19% من 1.33 مليار درهم إلى 1.583 مليار درهم في عام 2025.

وحقق مصرف الشارقة الإسلامي صافي ربح عائد إلى المساهمين 1.317 مليار درهم بزيادة قدرها 26% مقارنة بمبلغ 1.047 مليار درهم عن عام 2024.

وارتفع صافي أرباح بنك الفجيرة الوطني، بنسبة 41.8% إلى 1.205 مليار درهم بنهاية عام 2025، مقارنةً بأرباح بلغت 850.11 مليون درهم بنهاية عام 2024.

وحققت شركة «فيرتيغلوب» صافي ربح معدل عائد للمساهمين 1.19 مليار درهم (325 مليون دولار)، بارتفاع قدره 87% على أساس سنوي مقارنة بنحو 639 مليون درهم (173.9 مليون دولار) في العام السابق.

وحققت الواحة كابيتال صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 1.012 مليار درهم عن السنة المالية 2025، بنمو 265%.