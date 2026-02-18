الذهب يرتفع بعد تراجعه بأكثر من 2%

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ​غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكل ضغطا على الأسعار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4886.69 دولار للأوقية (⁠الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين ​بالمئة أمس الثلاثاء حين سجل أدنى مستوى له في ​أكثر من ‌أسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠أبريل عند 4904.50 دولار.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات على أي تخفيضات ‌محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية

0.8 بالمئة إلى 72.86 دولار للأوقية بعد تراجعها بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 2025.80 ​دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ​1690.54 دولار.



