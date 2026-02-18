الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يرتفع بعد تراجعه بأكثر من 2%

أسعار الذهب
18 فبراير 2026 10:39

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بدعم من عمليات شراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، ​غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكل ضغطا على الأسعار.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4886.69 دولار للأوقية (⁠الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين ​بالمئة أمس الثلاثاء حين سجل أدنى مستوى له في ​أكثر من ‌أسبوع.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ⁠أبريل عند 4904.50 دولار.
وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات على أي تخفيضات ‌محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية
0.8 بالمئة إلى 72.86 دولار للأوقية بعد تراجعها بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.
وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 2025.80 ​دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى ​1690.54 دولار.

أخبار ذات صلة
الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار
الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار
المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©