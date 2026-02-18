سي بي آر إي: طفرة بأداء القطاع العقاري في رأس الخيمة خلال 2025





رأس الخيمة (الاتحاد) يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة ازدهاره بوتيرة متسارعة، مدعوماً بمزيج من الأساسيات الاقتصادية القوية، ومستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي، ودخول القطاعات السكنية والضيافة في الإمارة، مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بشراكات مع علامات تجارية عالمية، ومشاريع سياحية كبرى، بحسب تقرير صادر عن شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير اختتم سوق العقارات في رأس الخيمة عام 2025 على أساس راسخ، مدعوماً بأسس اقتصادية قوية، وارتفاع ثقة المستثمرين، وموجة من التطورات عالية التأثير التي أعادت تشكيل المشهد الاقتصادي للإمارة، التي أصبحت واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نمواً، مدعومة بتصنيفها السيادي القوي ومستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة.

وشهد سوق العقارات السكنية في رأس الخيمة نمواً استثنائياً في عام 2025، وبلغت أسعار مبيعات الشقق الفاخرة 2,428 درهماً للقدم المربعة، وهو أعلى مستوى في الدورة الحالية، مدفوعاً بارتفاع قوي في قيمة رأس المال في الوجهات الساحلية مثل جزيرة المرجان والحمرا ومينا العرب، كما ارتفعت أسعار الفلل، حيث بلغ متوسط السعر 1,211 درهماً للقدم المربعة، مدفوعة بالنمو القوي في الحمرا.

وارتفعت القيم السوقية الإجمالية بشكل حاد، حيث شهد متوسط أسعار الشقق ارتفاعاً بنسبة 32% على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الفلل بنسبة 11%. وعكست ديناميكيات الإيجارات هذا الزخم، حيث ارتفعت إيجارات الشقق بنسبة تقارب 25% سنوياً، مدعومة بالعرض الجديد الكبير في المجتمعات الرئيسية، في حين ظلّت إيجارات الفلل مستقرة بشكل عام، مسجلة نمواً في بعض المناطق المتميزة مثل مينا العرب.

وتواصل الشركات الدولية تعزيز حضورها، بقيادة شركتي أكور وهيلتون، في حين ستسهم الشركات الجديدة، في زيادة تنوع قطاع الفنادق الفاخرة. كما قامت شركة Marriott بتوسيع خططها بشكل كبير من خلال إعلانات جديدة، بما في ذلك مشاريع The Luxury Collection وJW Marriott.

وعلى الرغم من أن بعض المشاريع المختارة واجهت تأخيرات مؤقتة، فإن الخطط لا تزال قوية للغاية، مما يشير إلى ثقة مستمرة بين مستثمري الضيافة العالميين.

وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائلاّ: «يواصل سوق العقارات في رأس الخيمة تطوره بوتيرة غير مسبوقة، مدعوماً بمزيج من الأساسيات الاقتصادية القوية، ومستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي، ونظام عقاري ناضج. وقد دخلت القطاعات السكنية والضيافة في الإمارة، على وجه الخصوص، مرحلة جديدة من النمو مدفوعة بشراكات مع علامات تجارية عالمية، ومشاريع سياحية كبرى، وتزايد أعداد المستثمرين الدوليين. ومع تسارع وتيرة التسليم اعتباراً من عام 2027 فصاعداً، نتوقع أن تعزز رأس الخيمة مكانتها لتصبح واحدة من أكثر أسواق العقارات ديناميكية واستعداداً للمستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة».