مشروع لتطوير 583 غرفة ووحدة فندقية في «راك سنترال» بجزيرة المرجان

18 فبراير 2026 12:24



رأس الخيمة (الاتحاد) أعلنت مجموعة فنادق راديسون الفندقية وشركة بي إن دبليو للتطوير إطلاق مشروع أول فندق ووحدات سكنية بعلامة تجارية في جزيرة المرجان، بطاقة إجمالية تبلغ 583 غرفة ووحدة سكنية.

وكشفت بي إن دبليو للتطوير العقاري أن المشروع الذي يقع ضمن مركز رأس الخيمة (راك سنترال)، يتألف من فندق راديسون بلو بإجمالي 361 مفتاحاً ضمن مبنى جديد يُقام فوق مجموعة من منافذ التجزئة ودور السينما، ليلائم مسافري الأعمال والترفيه، بالإضافة إلى مشروع راديسون بلو ريزيدانس بإجمالي 222 وحدة سكنية بعلامة تجارية، والذي يتيح للسكان الاستفادة من الخدمات الفندقية.

وقال أنكور أغاروال، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس في «بي إن دبليو للتطوير» أن تطوير مشروع فنادق ووحدات راديسون بلو، يشكّل إضافة مهمة لمحفظة مشاريع الشركة في إمارة رأس الخيمة والتي تضم أكثر من 10 مشاريع استراتيجية، مشيراً إلى ما تشهده رأس الخيمة من نمو متسارع في قطاع الضيافة بعد أن رسّخت موقعها كوجهة سياحية واستثمارية جاذبية للأشهر العلامات الفندقية العالمية.

من جهته قال إيلي ميلكي، الرئيس التنفيذي للتطوير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وقبرص واليونان في مجموعة راديسون الفندقية: «تعكس الشراكة مع «بي إن دبليو للتطوير» إيماننا المشترك بزخم رأس الخيمة كسوق استثماري ووجهة للزوار ويُعد دخولنا مركز رأس الخيمة للمرة الأولى خطوة مهمة للمجموعة».

وحقق قطاع الضيافة في رأس الخيمة أداءً متميزاً مجدداً، حيث بلغ عدد الزوّار 1.36 مليون زائر خلال عام 2025، وهو رقم قياسي غير مسبوق، تقاسمه بالتساوي الزوّار المحليون والدوليون. كما واصلت الإمارة تعزيز حضورها السياحي العالمي، مدعومة بتوسيع شبكة الروابط الجوية، وإضافة فنادق فاخرة جديدة، وتزايد عدد الفعاليات الدولية.

وأظهرت المؤشرات الرئيسية تحسناً واسع النطاق، حيث ارتفع معدل الإشغال بنسبة 4.6 نقطة مئوية، وارتفع متوسط السعر اليومي بنسبة 6.6%، وارتفع متوسط العائد لكل غرفة متاحة بنسبة 11.5٪ على أساس سنوي. وقد تجاوز عدد الغرف الفندقية في رأس الخيمة الآن 9,000 غرفة، مع وجود خطط تطوير للفترة بين 2026 و2030 مما يعكس مرحلة توسع تحويلية، حيث من المتوقع إضافة أكثر من 9,500 غرفة، 92% منها من فئة الخمس نجوم.

رأس الخيمة
جزيرة المرجان
سياحة
