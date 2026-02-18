تعاون بين «غرفة دبي» و«دبي للمساهمات المجتمعية» لدعم رواد الأعمال



دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود، بهدف دعم رواد الأعمال المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة على تحقيق الاستدامة والأثر الاجتماعي.

وتهدف المذكرة إلى بناء شراكة استراتيجية تدعم انطلاقة وتوسع المشاريع الهادفة؛ حيث يركز التعاون على تحصيل مساهمات القطاع الخاص والمساهمات المجتمعية حصرياً عبر موقع وتطبيق منصة «جود»، التي تتولى تسهيل جمع المساهمات وإدارتها وصرفها مباشرة وفق أطر الحوكمة والامتثال المعتمدة.

وأكدت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، الالتزام بتعزيز بيئة أعمال تمكّن المشاريع من الازدهار، لافتة إلى أن الشراكة مع جود تمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة لريادة الأعمال الاجتماعية في دبي؛ حيث يتيح ربط المشاريع المؤثرة بالتمويل والموارد الحيوية للجيل الجديد من رواد الأعمال مواجهة أبرز التحديات الاجتماعية والبيئية، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال المسؤولة، ويسهم مباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».

من جهته قال مروان راشد بن هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية - جود، إن المؤسسة تسعى من خلال منصاتها الرقمية إلى توفير قنوات شفافة وسهلة الوصول وموثوقة لدعم المبادرات والمشاريع التي تلبي احتياجات المجتمع الحقيقية، وتمكين رواد الأعمال الاجتماعيين من تحويل أفكارهم إلى أثر ملموس ومستدام.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام المؤسسة ببناء منظومة متكاملة تعزز الشراكة بين المجتمع والقطاع الخاص، وتسهم في دعم اقتصاد أكثر شمولاً وابتكاراً واستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 ورؤية الإمارة لمستقبل قائم على الأثر الإيجابي والتنمية المستدامة.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان في المبادرات ذات الصلة، وتسهيل الوصول إلى الفرص التي تدعم تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية إيجابية؛ كما سيركز التعاون على تشجيع مشاركة أصحاب المصلحة من خلال بذل جهود منسّقة للتواصل والتوعية، وتبادل المعلومات العامة والرؤى لتعزيز الشفافية، والاستفادة من الموارد والقنوات المتاحة لكل طرف لزيادة الوعي ودعم المبادرات.