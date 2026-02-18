الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران

دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
18 فبراير 2026 17:07


دبي (الاتحاد)
أعلن مشروع محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب، عن الافتتاح الرسمي لمنشأة «RH Aero»، التي تمثل مركزها الإقليمي الجديد لخدمات معدات الدعم الأرضي للطائرات وحلول صيانة أدوات المحركات والهياكل، لتخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والهند ضمن إستراتيجية توسّعها العالمية.
وتمتد المنشأة الجديدة على مساحة تقارب 2800 متر مربع، موزّعة على أربعة أقسام متجاورة بمساحة 700 متر مربع لكل منها.
حضر حفل الافتتاح طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، ومارتن دير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ٌRH Aero» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين من الجانبين.
وتوفر المنشأة الجديدة خدمات تشمل الفحص والاختبار والمعايرة وإعادة الاعتماد، إضافة إلى الصيانة والإصلاح والتجديد لمعدات الدعم الأرضي وأدوات الطائرات، كما تقدم خدمات اختبار الأحمال، وبرامج التعديل والتحديث، والدعم الفني، والخدمة الميدانية، والمساعدة في حالات الطائرات المتوقفة.
وقال طحنون سيف، إن افتتاح مركز خدمات «RH Aero» الجديد يمثل محطة مهمة في جهودنا لتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميّز في قطاع الطيران، ويعكس وجود شركات عالمية مرموقة مثل هذه الشركة ضمن منظومة مشروع محمد بن راشد للطيران الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الدولية للبنية التحتية المتكاملة والموقع الاستراتيجي الذي يقدّمه المشروع في دبي الجنوب.
من جهته أكد مارتن دير أن اختيار دبي الجنوب لتأسيس هذا المركز الإقليمي يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها العالمي وتحسين خدماتها لعملائها في المنطقة.

دبي الجنوب
