«إريكسون» و«ماستركارد» تعززان حركة الأموال الرقمية عالمياً

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إريكسون» و«ماستركارد» تعاون جديد يهدف إلى تغيير طريقة حركة الأموال حول العالم من خلال دمج منصة «إريكسون للخدمات المالية الرقمية» مع مجموعة حلول حركة الأموال «Mastercard Move»، ليتمكّن مزودو خدمات الاتصالات، والبنوك، والشركات المالية من توسيع قدرات المحافظ الرقمية، وإطلاق خدمات دفع مبتكرة، والوصول إلى المجتمعات غير المصرفية ونصف المصرفية.

وتوفر منصة إريكسون واجهات برمجة تطبيقات جاهزة، ونشر سحابي متكامل، وبنية تحتية متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، ما يجعل الربط مع «Mastercard Move» سهلاً وسريعاً.

ووفق الشركتين، فإن هذا التكامل يقلّل التعقيد التقني، ويخفّض العقبات التشغيلية، ويُسرّع من طرح خدمات دفع جديدة في السوق، ليعزز الابتكار، ويدعم نمو القطاع المالي الرقمي.

ويعيد التعاون بين «إريكسون» و«ماستركارد» رسم طريقة بناء وتقديم وتوسيع الخدمات المالية، ويخلق مصادر جديدة للإيرادات، ويقوي النظم الرقمية في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء.

ويأتي الشمول المالي والوصول إلى الخدمات في قلب هذا التعاون، حيث تمكّن «Mastercard Move» المستخدمين من تحويل الأموال عبر 200 دولة وإقليم، وربط أكثر من 17 مليار نقطة دفع، ودعم المعاملات بـ150 عملة مختلفة.

وتعمل منصة «إريكسون للخدمات المالية الرقمية» في 22 دولة، وتخدم أكثر من 120 مليون مستخدم نشط، وتعالج أكثر من 4 مليارات معاملة شهرياً تشمل المحافظ الرقمية والمدفوعات والحوالات والإقراض وبرامج الولاء، مع أمان مؤسسي قوي.

ويهدف دمج «Mastercard Move» ضمن منصة إريكسون إلى تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية، وتوسيع مشاركة الناس والشركات في الاقتصاد الرقمي.

وسيبدأ الطرح العالمي للتعاون في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث الطلب على المال عبر الهواتف المحمولة، والحوالات، وخدمات الدفع القابلة للتشغيل البيني في ذروته.

وقال براتيكا كهوالا، الرئيس العالمي لحلول التحويلات لدى ماستركارد: «تمكّن (Mastercard Move) مزودي خدمات الدفع من تصميم مستقبل حركة الأموال، عبر تقديم تحويلات سريعة وآمنة وشفافة للأفراد والشركات حول العالم.

ومن خلال التكامل مع منصة (إريكسون)، نفتح مسارات جديدة لمشغلي الاتصالات والمؤسسات المالية والشركات المالية لإطلاق خدمات دفع مبتكرة، والوصول إلى المجتمعات غير المخدومة، وخلق مصادر جديدة للإيرادات، و هذا التعاون يلبّي الطلب المتزايد على المدفوعات الرقمية عبر الحدود ويُسهم في بناء اقتصاد رقمي عالمي أكثر اتصالاً وشمولاً».وقال بافان باتشوال، رئيس الخدمات المالية عبر الهواتف المحمولة في إريكسون: «تمثل شراكتنا مع «ماستركارد» خطوة جريئة نحو مستقبل حركة الأموال، وإن دمج منصة إريكسون الموثوقة والقابلة للتوسع مع (Mastercard Move) يمكّن عملائنا من إطلاق حلول دفع آمنة وفعّالة بسرعة قياسية. معاً، نقود مسيرة الشمول المالي، نعزّز الابتكار، ونفتح فرص نمو جديدة على مستوى العالم».