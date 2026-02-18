«بلدكو» تتعاون مع «سي آي إي سي» لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 طن يومياً



أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة «بلدكو» لخدمات حديد التسليح التابعة لشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء اتفاقية إدارة وتشغيل مشتركة مع «سي آي إي سي - CIEC Group» الصينية ومقرها هونج كونج، لإدارة وتطوير مصنع إنتاج حديد التسليح التابع للشركة في مدينة مصفح الصناعية، في أبوظبي.

وبموجب الاتفاقية الممتدة لخمس سنوات، ستتولى شركة «سي آي إي سي» إعادة تأهيل المصنع وتشغيله باستخدام أحدث خطوط الإنتاج الروبوتية، والتقنيات الصناعية المتقدمة، بما يرفع الطاقة الإنتاجية إلى 700 طن يومياً من حديد التسليح.

كما تتضمن الاتفاقية برامج تدريب وتأهيل للمهندسين والموظفين المواطنين للعمل في القطاع الصناعي، دعماً لاستراتيجية الدولة في توطين الصناعات، وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وقال رشيد العميرة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء: «يمثل هذا التعاون مع شركة (سي آي إي سي) خطوة مهمة نحو تطوير مصنع حديد التسليح في مصفح، وتزويده بأحدث الأنظمة الروبوتية، بما يعزز القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي المتزايد الناتج عن مشاريع البنية التحتية والعقارية في الدولة».

وأضاف: «سنستثمر هذه الشراكة في تدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية واستقطاب خريجين مواطنين جدد، لإكسابهم الخبرة العملية والاستفادة من الخبرات التقنية العالمية».

بدوره، قال فولينغ وو ممثل شركة سي آي إي سي: «يسعدنا التعاون مع بلدكو في تطوير المصنع وفق المعايير التشغيلية العالمية، من خلال نقل المعرفة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتدريب الكوادر، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في تطوير قطاع صناعي متقدم ومستدام».