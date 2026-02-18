3.9 مليار درهم صافي أرباح «مدن» خلال 2025

أبوظبي (الاتحاد)

حققت «مدن القابضة - مدن» أداءً مالياً استثنائياً خلال عام 2025، مسجلة إيرادات بقيمة 13.8 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 3.9 مليار درهم، بما يعكس متانة منظومتها التشغيلية، وتسارع تنفيذ استراتيجيتها، وجاءت هذه النتائج مدعومة بنمو سنوي ملحوظ في الإيرادات والربحية مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد البنود غير المتكررة المسجلة في العام السابق.

ويُعد عام 2025 أول عام كامل للنتائج المالية الموحّدة للمجموعة منذ تأسيسها في فبراير 2024، كما تم خلال العام استحواذ شركة العماد القابضة «لِعماد» على حصة ملكية بنسبة 84.75% في «مدن القابضة»، في خطوة استراتيجية عززت متانة القاعدة المؤسسية للمجموعة، وأسهمت في تسريع تنفيذ استراتيجيتها ودعم قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الطموحة بكفاءة أعلى، من خلال توفير منظومة دعم مؤسسي ومالي أكثر قوة واستدامة.

وشهدت الفترة تسارعاً في تنفيذ استراتيجية «مدن» الهادفة إلى تطوير وجهات حضارية متكاملة ترتكز على المجتمعات المستدامة، وتعتمد نموذجاً تشغيلياً متكاملاً يجمع بين التطوير والاستثمار والتشغيل عبر قطاعات أعمالها الأساسية، ما أسهم في ترسيخ أسس نمو مستدام، وتعزيز وضوح الرؤية المستقبلية للمجموعة.

محرك رئيس

شكّل قطاع العقارات المحرك الرئيس لنمو المجموعة خلال العام 2025، مستنداً إلى تحقيق مبيعات قياسية بلغت 36.3 مليار درهم، بما يعكس متانة نموذج الأعمال وفعالية النهج الاستثماري الذي تتبناه المجموعة. وجاء هذا الأداء في إطار رؤية استراتيجية متكاملة ترتكز على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الإيرادات المتكررة عبر قطاعات النمو الأساسية، والتي تشمل إدارة الأصول والاستثمارات، والضيافة، والفعاليات والتموين والسياحة، بما يرسّخ استدامة النمو، ويعزز القيمة طويلة الأجل للمساهمين.

وخلال العام، واصلت «مدن» تنفيذ المشاريع في أبوظبي، ولا سيما في جزيرة الريم وجزيرة الحديريات، مع إطلاق سلسلة من المشاريع الجديدة التي تم بيع كل وحداتها في وقت قياسي، إلى جانب إحراز تقدم مستمر في أعمال الإنشاء. وفي الوقت ذاته، واصلت المجموعة تطوير مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية. وبلغت الإيرادات المتراكمة للمجموعة 46 مليار درهم، مما عزز وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح، وأرسى قاعدة قوية لمواصلة النمو المستدام.

وتجاوزت إيرادات المجموعة 13.8 مليار درهم، محققة نمواً بمعدل 2.1 ضعف على أساس سنوي، وذلك نتيجة تسجيل إيرادات ناتجة عن التوسع المتواصل في محفظة المشاريع التطويرية قيد التنفيذ، وتحسّن الأداء عبر قنوات الإيرادات المتكررة، إلى جانب المساهمات الإيجابية لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

وبلغت أرباح المجموعة المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.9 مليار درهم، مسجلة نمواً بمعدل 2.5 ضعف على أساس سنوي، مع تحسّن هامش الربحية بمقدار 521 نقطة أساس ليصل إلى 35.2%.

كما واصل صافي أرباح المجموعة تسجيل وتيرة نمو تفوق الإيرادات، ليصل إلى 3.9 مليار درهم، بنمو بلغ 19.9 ضعفاً على أساس سنوي بعد استبعاد المكاسب غير المتكررة المسجلة في العام السابق، الأمر الذي يؤكد متانة الأداء التشغيلي واستدامة النتائج عبر مختلف قطاعات الأعمال الأساسية.

سجّلت المجموعة مع ختام العام فائضاً نقدياً صافياً قدره 1.8 مليار درهم، بما يعكس متانة مركزها المالي، وقدرتها على تمويل محفظة المشاريع التطويرية، وخطط التوسع الاستراتيجية، مع الحفاظ على مستهدفات منضبطة لهيكل رأس المال.

إيرادات متراكمة

بلغت الإيرادات المتراكمة للمجموعة من المشاريع قيد التنفيذ 46.0 مليار درهم، محققة نمواً بمعدل 1.8 أضعاف على أساس سنوي، حيث مثلت المشاريع التطويرية نسبة 93% من إجمالي الإيرادات المتراكمة، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للأرباح.

وبلغت قيمة المبيعات العقارية 36.3 مليار درهم في أبوظبي ومصر وإسبانيا، مدعومة بالبيع السريع لإطلاقات جديدة في دولة الإمارات، إضافة إلى وادي يم، أول أحياء مشروع رأس الحكمة في جمهورية مصر العربية.

وأسهمت قطاعات إدارة الأصول والاستثمارات والضيافة في دعم الإيرادات، بفضل تحسن العوائد الإيجارية وارتفاع نسب الإشغال وكفاءة التشغيل، بالتوازي مع التوسع المدروس في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وقطاعات الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية.

وحقق قطاع الفعاليات والتموين والسياحة نمواً قوياً، مدفوعاً بمستويات نشاط قياسية، والتوسع التشغيلي، والاستحواذات الاستراتيجية، بما في ذلك مجموعة «أرينا»، إضافة إلى الأثر الكامل على مدار العام لدمج كل من مركز تصميم الأعمال «بيزنس ديزاين سنتر» في المملكة المتحدة وشركة «رويال للتموين» ضمن عمليات المجموعة.

3.9 مليار درهم صافي أرباح «مدن» خلال 2025

نمو متواصل

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مدن القابضة»: «امتداداً لمسيرة النمو المتواصلة التي حققتها مجموعة (مدن) خلال السنوات الماضية، شكّل عام 2025 مرحلة جديدة من تسارع التحول الاستراتيجي للمجموعة، مدعوماً بتفعيل منظومة أعمال متكاملة ترتكز على تناغم وتكامل قطاعات التطوير والاستثمار وإدارة الأصول، وأسهم هذا النهج في تعزيز الجاهزية المؤسسية لاقتناص الفرص النوعية في الأسواق المحلية والدولية، إلى جانب توسيع الحضور العالمي للمجموعة، بما يتماشى مع أولوياتها الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية الطموحة.

وتعكس إنجازات 2025 وضوح التوجه الاستراتيجي لـ «مدن» وقدرتها المتنامية على تحويل الرؤية إلى قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير منظومات حضرية متكاملة، ورفع كفاءة توظيف رأس المال، وتعزيز متانة واستدامة التدفقات المالية المستقبلية.

وانسجاماً مع الرؤى الطموحة لإمارة أبوظبي، تواصل «مدن» مواءمة استراتيجيتها مع توجهات التنمية الاقتصادية الشاملة للإمارة، مع التركيز على تعميق الأثر التنموي لمشاريعها، وتوسيع منظومة الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ مكانتها كمطور ومشغل ومستثمر عالمي قادر على قيادة النمو وتحقيق قيمة مستدامة.

3.9 مليار درهم صافي أرباح «مدن» خلال 2025

ومن جانبه، قال عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة «مدن القابضة»: «يعكس أداء مجموعة (مدن) خلال عام 2025 تقدماً ملموساً في تنفيذ استراتيجيتها بعيدة المدى، في عام شكّل محطة مفصلية في مسار نموها، مع توسيع نطاق أعمالها، وتعزيز تنوع محفظتها الاستثمارية.

وانطلاقاً من نموذج أعمال متكامل قائم على التنويع والتكامل بين قطاعات العقارات والضيافة وإدارة الأصول والاستثمارات والفعاليات والتموين والسياحة، واصلت (مدن) تطوير وجهات ومجتمعات حضرية متكاملة تسهم في تحويل الرؤية التنموية إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

ومع الأداء القوي لقطاع العقارات في أبوظبي ومصر وإسبانيا، إلى جانب النمو المتواصل في الإيرادات المتكررة والاستثمارات الدولية المدروسة، عززت (مدن) عملياتها التشغيلية، ورفعت قدرتها على توليد قيمة مستدامة، لترسخ مكانتها شريكاً استراتيجياً يقود النمو النوعي في الأسواق الإقليمية والعالمية».