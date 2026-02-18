الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي 2026 ينطلق في أبريل

19 فبراير 2026 02:06

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إنفورما اكتمال الاستعدادات لانطلاق الدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي 2026، الذي يُقام خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي برعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.
ويُعد المعرض المنصة الإقليمية الأبرز لقطاع الطاقة، بما يتيح للمؤسسات مقارنة الحلول، والالتقاء بالموردين بشكل مباشر، ودفع عجلة المشاريع قُدماً، ويستقطب الحدث عارضين من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة واسعة من كبار المسؤولين وصنّاع القرار.
كما يستهدف المعرض دعم الجهات والمؤسسات التي تواكب متغيرات السوق الحالية، بما يشمل ضغوط التسليم، والتقنيات المتطورة، وأولويات الطاقة المتجددة، من خلال تمكينها من اختيار الشركاء المناسبين، وتقييم المنتجات الجديدة، وتسريع المناقشات التجارية.
وأكد المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، أن رعاية الوزارة للدورة الخمسين من معرض الشرق الأوسط للطاقة دبي تجسّد الالتزام بدعم المنصات الدولية المتخصّصة، التي تعزّز تكامل منظومة الطاقة، وترسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للحوار والتعاون في مجالات الطاقة.

معرض الشرق الأوسط للطاقة
دبي
الإمارات
إنفورما
وزارة الطاقة والبنية التحتية
