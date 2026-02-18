توزيعات الأرباح القياسية تعزز جاذبية أسواق الأسهم المحلية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

تعزز توزيعات الأرباح القياسية جاذبية الاستثمار في أسواق الأسهم المحلية، لاسيما سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتعكس الأداء القوي للشركات المدرجة في السوق، التي تواصل تحقيق توزيعات أرباح مجزية وأداءً متيناً، مدعوماً بالأسس الاقتصادية المرنة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وتظهر توزيعات الأرباح المقترحة للعام 2025، تحقيق نمواً مطرداً في إجمالي التوزيعات النقدية من عام لآخر خاصة في قطاع البنوك، حيث تستحوذ البنوك على النسبة الأكبر من التوزيعات النقدية المقترحة لعام 2025، بنحو 32.66 مليار درهم، وبحصة 32 % من إجمالي التوزيعات المقترحة من قبل 77 شركة مدرجة، والتي تقدر بنحو 102.2 مليار درهم.

وضمن ذات التوجه، أعلنت نسبة كبيرة من الشركات المدرجة عن مقترحات لتوزيعات أرباح تُعد الأعلى في تاريخها، فعلى سبيل المثال أفصح بنك أبوظبي الأول عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 80 فلساً للسهم الواحد عن العام المالي 2025، بإجمالي توزيعات 8.84 مليار درهم، تُعدّ الأعلى في تاريخ البنك.

كما تظهر بشائر توزيعات الأرباح (التي تمت المصادقة عليها) حالة رضا من قبل المساهمين عن تلك التوزيعات، حيث تصادق اجتماعات الجمعيات العمومية في الأغلب على مقترح مجلس الإدارة بالتوزيعات، وكان أولها مصادقة عمومية بنك الإمارات دبي الوطني على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة 1 درهم لكل سهم عادي (100%)، وبإجمالي 6.316 مليار درهم. وتكشف تقارير سوق أبوظبي للأوراق المالية عن زيادة التوزيعات النقدية للشركات المدرجة، ففي عام 2025، قامت الشركات المدرجة في السوق بتوزيع 74 مليار درهم كأرباح نقدية، مسجّلة نمواً بنسبة 9.4% على أساس سنوي. وتشير التقارير إلى أن قيمة الأرباح النقدية، التي وزعتها الشركات المدرجة في السوق بلغت ما يقارب 120 مليار درهم «32.7 مليار دولار» خلال عامي 2023 و2024، ما يعني أن النمو المطرد في توزيعات الأرباح يضع السوق في طليعة الوجهات المفضّلة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وعائد منتظم، مؤكدة أن الشركات المدرجة في السوق دعمت ازدهار الاقتصاد الوطني عبر توزيع أكثر من 320 مليار درهم كأرباح نقدية خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 33%. تبرز توزيعات الأرباح قوة الشركات في أبوظبي، وتؤكد دور السوق في تمكين المستثمرين من الاستفادة من نمو اقتصاد الدولة عبر عوائد مستقرة وتقدير طويل الأجل لرأس المال والمساهمة في خلق الثروة المستدامة.



158 مليار درهم توزيعات مقترحة لشركات «أدنوك» حتى 2030

أعلنت «أدنوك» اعتزام شركاتها الـ6 المُدرجة تقديم توزيعات أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، علماً بأن القيمة الإجمالية للأرباح، التي وزعت منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017 لغاية الآن تبلغ 86 مليار درهم (23 مليار دولار)، وأن القيمة السوقية لشركات «أدنوك» الـ6 المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تجاوزت 550 مليار درهم (150 مليار دولار)، وقدمت ما يصل إلى 40% من إجمالي توزيعات الأرباح السنوية في السوق (بحسب بيانات السنة المالية 2024).

كما أعلنت الشركات المُدرجة توزيعات أرباح مقترحة بقيمة إجمالية تبلغ 26.4 مليار درهم لعام 2025، مما يعزز السجل الحافل لـ«أدنوك» في تقديم عوائد موثوقة ومستدامة ومجزية للمساهمين.وتقترح «أدنوك للغاز» توزيعات أرباح بقيمة 13.16 مليار درهم (3.584 مليار دولار) وذلك للسنة المالية 2025. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2025 مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم.

ويصل إجمالي توزيعات «أدنوك للتوزيع» لعام 2025 إلى2.57 مليار درهم (700 مليون دولار) وأوصت الشركة بتمديد سياسة توزيع الأرباح حتى عام 2030، لرفع إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة والمقترحة للشركة إلى حد أدنى يبلغ 4.9 مليار دولار خلال الفترة من 2024 إلى 2030.

وأعلنت «أدنوك للإمداد والخدمات» زيادة توزيعات الأرباح لعام 2025 بما يصل إلى 20% تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 1.194 مليار درهم (325 مليون دولار)، مع نمو سنوي بنسبة 5% حتى عام 2030.

ويرتفع إجمالي توزيعات أرباح «أدنوك للحفر» للسنة المالية 2025 إلى مليار دولار (3.675 مليار درهم)، بما يتماشى مع سياسة توزيعات الأرباح المُحدَّثة التي اعتمدتها الشركة.

وتؤكد «بروج» عزمها توزيع أرباح بقيمة 16.2 فلس للسهم عن السنة المالية 2025، رهناً بموافقة المساهمين، متوقعة أن تحافظ مجموعة «بروج الدولية» على هذا المستوى من التوزيعات عند إطلاقها وحتى عام 2030 على الأقل.

ويصل إجمالي توزيعات العام لشركة «فيرتيغلوب» إلى 955 مليون درهم (260 مليون دولار)، كما يرتفع إجمالي الأرباح الرأسمالية العائدة للمساهمين في عام 2025 إلى 1.23 مليار درهم (334 مليون دولار)، وهو ما حقق عائداً تنافسياً للمساهمين نسبته تصل إلى أكثر من 5%.