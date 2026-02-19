الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار

19 فبراير 2026 09:14

 انخفضت أسعار ⁠الذهب، اليوم "الخميس"، بعد ارتفاعها بأكثر من 2% في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 4961.​57 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:12 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.1% في الجلسة السابقة، فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.6% إلى 4981 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 76.83 دولار للأوقية بعد انخفاضها بأكثر من 5% أمس "الأربعاء".

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية ​0.1% إلى 2069.35 دولار للأوقية، وهبط ⁠البلاديوم 0.5% إلى 1707.53 دولار.

المصدر: وام
الذهب
الدولار
