الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مبادلة للطاقة» تستكمل الاستحواذ على حصة 15% من شركة «إيني» في مصر

«مبادلة للطاقة» تستكمل الاستحواذ على حصة 15% من شركة «إيني» في مصر
19 فبراير 2026 13:37

أبوظبي (الاتحاد)
أتمت مبادلة للطاقة، استحواذها على حصة مشاركة بنسبة 15% من شركة «إيني» في منطقة امتياز نرجس البحرية، وهي منطقة استكشاف بحرية تقع قبالة السواحل المصرية.
وتمتلك «إيني» حالياً في هذا الامتياز، حصة تبلغ نسبتها 30% من حصة المقاول من خلال شركتها التابعة «إيوك»، وتتولّى شركة «شيفرون» مهمّة تشغيل العمليات وتمتلك حصة تبلغ نسبتها 45% من حصة المقاول، في حين تمتلك شركة «ثروة للبترول» حصة تبلغ نسبتها 10%. ويتم الامتياز بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث تبلغ حصة مجموعة المقاول نسبة 50% مقابل نسبة 50% لشركة إيجاس.

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، إن هذا الاستحواذ على حصة بنسبة 15% في منطقة امتياز «نرجس» يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه جمهورية مصر الشقيقة، ويُعزز محفظتنا الاستثمارية من خلال فرصة نمو عالية التأثير، إلى جانب التعاون مع شركاء عالميين في منطقة شرق المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية.

أخبار ذات صلة
56 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر معبر رفح في أول أيام رمضان
حاكم عجمان: علاقاتنا تاريخية وأخوية مع مصر

وتقع منطقة امتياز «نرجس» في حوض دلتا النيل الشرقي الغني بالموارد في البحر الأبيض المتوسط، وتبعد نحو 50 كيلومتراً عن الساحل. ويشمل الامتياز عمليات استكشافية في حقل «نرجس-1» التي جرت مطلع عام 2023. كما تقع هذه المنطقة بجانب منطقة امتياز «نور» البحرية التي شاركت فيها مبادلة للطاقة عام 2018 بحصة تبلغ نسبتها 20%. وبالإضافة إلى منطقتي امتيازي «نرجس» و«نور»، تمتلك مبادلة للطاقة حصة 10% في منطقة امتياز «شروق» البحرية التي تضم حقل «ظهر» المنتِج للغاز. يقع كل من امتيازي «نور» و«شروق» في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، وتقوم شركة إيني بتشغيلهما.

مبادلة للطاقة
مصر
إيني
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©