«مبادلة للطاقة» تستكمل الاستحواذ على حصة 15% من شركة «إيني» في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

أتمت مبادلة للطاقة، استحواذها على حصة مشاركة بنسبة 15% من شركة «إيني» في منطقة امتياز نرجس البحرية، وهي منطقة استكشاف بحرية تقع قبالة السواحل المصرية.

وتمتلك «إيني» حالياً في هذا الامتياز، حصة تبلغ نسبتها 30% من حصة المقاول من خلال شركتها التابعة «إيوك»، وتتولّى شركة «شيفرون» مهمّة تشغيل العمليات وتمتلك حصة تبلغ نسبتها 45% من حصة المقاول، في حين تمتلك شركة «ثروة للبترول» حصة تبلغ نسبتها 10%. ويتم الامتياز بالشراكة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث تبلغ حصة مجموعة المقاول نسبة 50% مقابل نسبة 50% لشركة إيجاس.

وقال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة، إن هذا الاستحواذ على حصة بنسبة 15% في منطقة امتياز «نرجس» يؤكد التزامنا طويل الأمد تجاه جمهورية مصر الشقيقة، ويُعزز محفظتنا الاستثمارية من خلال فرصة نمو عالية التأثير، إلى جانب التعاون مع شركاء عالميين في منطقة شرق المتوسط ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتقع منطقة امتياز «نرجس» في حوض دلتا النيل الشرقي الغني بالموارد في البحر الأبيض المتوسط، وتبعد نحو 50 كيلومتراً عن الساحل. ويشمل الامتياز عمليات استكشافية في حقل «نرجس-1» التي جرت مطلع عام 2023. كما تقع هذه المنطقة بجانب منطقة امتياز «نور» البحرية التي شاركت فيها مبادلة للطاقة عام 2018 بحصة تبلغ نسبتها 20%. وبالإضافة إلى منطقتي امتيازي «نرجس» و«نور»، تمتلك مبادلة للطاقة حصة 10% في منطقة امتياز «شروق» البحرية التي تضم حقل «ظهر» المنتِج للغاز. يقع كل من امتيازي «نور» و«شروق» في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر، وتقوم شركة إيني بتشغيلهما.