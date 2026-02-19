الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

سلطة موانئ دبي تنضم إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH)

سلطة موانئ دبي تنضم إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH)
19 فبراير 2026 13:28

أعلنت سلطة موانئ دبي، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، انضمامها رسمياً إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH) بصفة عضو منتظم، في خطوة تهدف إلى تعميق حضور دبي في المنصات الدولية المؤثرة في صناعة الموانئ وتعزيز منظومتها البحرية من حيث الاستدامة والكفاءة والمرونة.


وتسهم العضوية في تعزيز تعاون السلطة وتبادلها المعرفي مع مجتمع الموانئ العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، والمشاركة في برامج ومبادرات الرابطة في مجالات خفض الانبعاثات والتحول في الطاقة والحلول الرقمية وتنسيق البيانات عبر سلسلة الإمداد البحرية، إلى جانب دعم الجاهزية وإدارة المخاطر ورفع مستوى المرونة التشغيلية.

وأكد الكابتن إبراهيم البلوشي، المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج دبي في تعزيز حضورها ضمن المنظومة البحرية العالمية وتوسيع آفاق التعاون والشراكات مع الجهات الدولية بما يدعم استدامة القطاع ويرفع كفاءة سلاسل الإمداد.

وقال إن انضمام السلطة إلى الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ، يمثل محطة مهمة ضمن مسيرتها لتعزيز التكامل مع المنظومة البحرية العالمية وتبادل أفضل الممارسات ودعم أولوياتها في السلامة والتحول الرقمي والاستدامة، كما تتيح هذه العضوية لسلطة موانئ دبي المساهمة في تطوير المعايير الدولية للموانئ.

وأضاف أن الخطوة تعكس التزام دبي بتطوير عمليات موانئ آمنة وفعّالة وجاهزة للمستقبل وفق أفضل الممارسات العالمية، وتسهم في تعزيز تنافسية الإمارة والارتقاء بالمعايير البحرية دولياً، لافتاً إلى أن الانضمام يفتح آفاقاً جديدة للشراكات الإستراتيجية والمشروعات المشتركة ويعزز قدرة موانئ دبي على مواكبة التحولات المتسارعة في سلاسل الإمداد العالمية وتبنّي الحلول الذكية والتقنيات المتقدمة.

وأشار إلى أن سلطة موانئ دبي تشرف على ثلاثة موانئ رئيسية في الإمارة هي ميناء جبل علي وميناء الحمرية وميناء راشد، إضافة إلى أحواض دبي العالمية ومدينة دبي الملاحية، وتواصل العمل على تطوير البنى التحتية وتنظيم العمليات وتكثيف أنظمة الرقابة والتفتيش وتحديث الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويأتي هذا الانضمام في إطار رؤية دبي لتعزيز دور موانئها كمحركات للنمو والتجارة ومراكز متقدمة للتنافسية والاستدامة والابتكار عبر شراكات دولية تدعم تبنّي المعايير والحلول التي تعزز كفاءة التشغيل ومرونة القطاع.

المصدر: وام
موانئ دبي
