«المصرف المركزي» يوقع مذكرة تفاهم مع «المدققين الداخليين» لتطوير الرقابة المالية

أبوظبي (الاتحاد)



وقّع «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» و«جمعية المدققين الداخليين» بالدولة مذكرة تفاهم مشتركة بهدف توثيق الشراكة بين الطرفين للارتقاء بمستوى الرقابة المالية في دولة الإمارات، من خلال تبنّي أرقى المعايير الدولية في مهنة التدقيق الداخلي. وتتضمن بنود التعاون إطلاق مبادرات مبتكرة لتطوير أنظمة الرقابة، وتحديث أطر الحوكمة الرشيدة بما يعزز الثقة في المعاملات المالية ويواكب أفضل الممارسات العالمية. وقّع المذكرة كل من إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة، وعبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. تركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في الكوادر الوطنية، عبر تنظيم برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم وتسريع وتيرة توطين المهنة في المؤسسات المالية، بالإضافة إلى ذلك، سيعمل الطرفان على تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم فعاليات مشتركة بهدف نشر وتعزيز ثقافة الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات. وقال إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة: «نحرص على تكامل الجهود مع جميع الشركاء لتطوير المؤسسات المهنية، وتحديث آليات العمل، وبناء قدرات وطنية متخصصة، مؤكداً أن ترسيخ ثقافة الرقابة المالية هو ركيزة أساسية لجعل مؤسساتنا المالية شريكاً فاعلاً في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي للدولة. من جانبه، أكد عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في الإمارات، أن تلك الشراكة الاستراتيجية مع المصرف المركزي، تعد محطة فارقة في مسيرة تطور التدقيق الداخلي بالدولة. وقال: نهدف من خلال هذا التعاون إلى تمكين المدققين المواطنين وتزويدهم بأحدث الأدوات والمعارف التي تضاهي المستويات العالمية، منوهاً بأن هذا التكاتف يضمن تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ويمكنها من استباق التحديات المستقبلية بثقة وكفاءة.