«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع الهند بقطاعي الطاقة والمياه



دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية.

وخلال اللقاء، أكد معالي الطاير حرص الهيئة على توطيد علاقاتها مع البعثات الدبلوماسية وتعزيز التعاون مع الشركات الهندية العاملة في قطاعي الطاقة والمياه.

واستعرض معاليه أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، لا سيما التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.

وسلط معالي الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها المراحل الحالية والمستقبلية ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 3,860 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي. وتتجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36.1% بحلول 2030، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً.

وأشار معاليه كذلك إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، وطموحات الهيئة لأن تكون مركزاً مستقبلياً في هذا المجال، بما يوفر آفاقاً واعدة للتعاون التقني والاستثماري، إضافة إلى المشروع الضخم والفريد من نوعه لمحطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة.

كما سلط معالي الطاير الضوء على مبادرات الهيئة في مجال التحول الرقمي والشبكات الذكية، بما في ذلك تطوير الشبكة الذكية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي من خلال «ديوا الرقمية».