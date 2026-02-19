الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع الهند بقطاعي الطاقة والمياه

«كهرباء دبي» تبحث تعزيز التعاون مع الهند بقطاعي الطاقة والمياه
19 فبراير 2026 16:43


دبي (الاتحاد)
استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية.
وخلال اللقاء، أكد معالي الطاير حرص الهيئة على توطيد علاقاتها مع البعثات الدبلوماسية وتعزيز التعاون مع الشركات الهندية العاملة في قطاعي الطاقة والمياه.
واستعرض معاليه أبرز مشاريع ومبادرات الهيئة، لا سيما التي تدعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني لإمارة دبي 2050، التي تهدف إلى توفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.
وسلط معالي الطاير الضوء على مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، مشيراً إلى الفرص التي تتيحها المراحل الحالية والمستقبلية ضمن نموذج المنتج المستقل للطاقة.
وتبلغ القدرة الإنتاجية للمجمع 3,860 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بـ5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي. وتتجاوز نسبة الطاقة النظيفة 21.5% من إجمالي القدرة الإنتاجية للهيئة، وستصل إلى 36.1% بحلول 2030، مقارنة بـ25% في المخطط الأصلي، ما سيقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 8.5 مليون طن سنوياً.
وأشار معاليه كذلك إلى مشروع الهيدروجين الأخضر، وطموحات الهيئة لأن تكون مركزاً مستقبلياً في هذا المجال، بما يوفر آفاقاً واعدة للتعاون التقني والاستثماري، إضافة إلى المشروع الضخم والفريد من نوعه لمحطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة.
كما سلط معالي الطاير الضوء على مبادرات الهيئة في مجال التحول الرقمي والشبكات الذكية، بما في ذلك تطوير الشبكة الذكية وتعزيز مسيرة التحول الرقمي من خلال «ديوا الرقمية».

أخبار ذات صلة
«كهرباء دبي»: 23.6 ألف متعامل مسجَّل بمبادرة «الشاحن الأخضر»
«كهرباء دبي»: نظام البيانات أحادي الاتجاه بالهيئة يعزّز أمن المعلومات
كهرباء دبي
آخر الأخبار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اقتصاد
«أبوظبي الإسلامي» يطلق تجربة تسجيل رقمية متكاملة تتيح موافقات تمويلية فورية
اليوم 19:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©