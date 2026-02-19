انضمام أكثر من 1823 مركبة من «التاكسي الوطني» إلى منصة «بولت»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تاكسي دبي بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة بولت، عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة التاكسي الوطني، في خطوة جديدة تعزز مسيرة تطوير مستقبل التنقل الحضري في دولة الإمارات، وترتقي بتجربة حجز المركبات عبر التطبيقات الذكية للسكان والزوّار في مختلف أنحاء دبي.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، وتوفيق متري، المدير العام لشركة التاكسي الوطني، في إنجازٍ جديد يُضاف إلى رحلة دبي نحو تطوير حلول نقل أكثر ذكاءً وسهولةً في الوصول وتركيزاً على المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إضافة 1,823 مركبة تابعة لشركة التاكسي الوطني إلى منصة بولت، مما يسهم في توسيع الأسطول، وتعزيز نطاق الخدمات التشغيلية، ورفع مستوي توفر المركبات، وتقليص زمن الانتظار، وتحسين الكفاءة التشغيلية بشكلٍ عام.

ويوفر تكامل أسطول التاكسي الوطني مع منصة بولت تجربة أكثر موثوقية، ولا سيّما خلال أوقات الذروة، ويعزز مكانة بولت بين المنصات الرائدة والمتنامية في قطاع التنقل الذكي بدبي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي: «نحرص في شركة تاكسي دبي على عقد شراكات استراتيجية ترتقي بتجربة المتعاملين وتعزز في الوقت ذاته منظومة التنقل في الإمارة. وبإضافة مركبات شركة التاكسي الوطني إلى منصة بولت سيدعم أسطولنا الحالي الذي يضم نحو 10,000 مركبة، ونوسّع نطاق الوصول إلى خدمات التاكسي واندماجها ضمن منظومة الحجز الرقمي. كما يمهد هذا التكامل الطريق نحو تحقيق أهداف حكومة دبي المتمثلة في تحويل 80% من رحلات الإيقاف العشوائي في الشوارع إلى الحجز الإلكتروني».

وأضاف الفلاسي قائلاً: «يشهد الطلب على خدمات التاكسي في دبي نمواً ملحوظاً مدفوعاً بالتحول الرقمي المتسارع، واستمرار التوسع العمراني، والازدهار السياحي، والتحديث المستمر للأساطيل، وهي ركائز أساسية لاقتصاد مدينة دبي النابضة بالحياة. ومن خلال مواءمة خدماتنا مع هذه الممكّنات الاستراتيجية، نضمن بناء شبكة تنقل مرنة تواكب احتياجات المستقبل، وتدعم النمو الاقتصادي، وتعزز فرص السائقين، وتوفر رحلات سلسة للسكان والزوار».

ومن جانبه، قال توفيق متري، مدير عام شركة التاكسي الوطني: «يسعدنا إضافة أسطولنا المكوّن من 1,823 مركبة إلى منصة بولت، إحدى أبرز منصات النقل الذكي في دولة الإمارات. وتمثل هذه الشراكة خطوة متقدمة نحو تعزيز توظيف خدمات الأسطول والكفاءة التشغيلية. وتمكننا التقنيات الذكية وإمكانات الربط الفورية بين العرض والطلب التي توفرها منصة بولت، من تقليص فترات التوقف، ورفع إنتاجية السائقين، وتقديم خدمة أسرع وأكثر موثوقية للعملاء. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة التشغيلية والارتقاء بجودة الخدمة ودعم التنقل المستدام من خلال تحسين تخطيط مسار الرحلات والحد من قطع المسافات غير الضرورية».