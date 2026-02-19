دبي (الاتحاد)

نجح «المشرق» في تسعير إصدار سندات دائمة إضافية من الشق الأول لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، بعائد سنوي قدره 6.25%، وذلك يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

وجاء هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك للاستفادة من الظروف الإيجابية في الأسواق، ودعم مسار نموه المتسارع، من خلال تعزيز قاعدته الرأسمالية وتحسين هيكل رأس المال.

وتم إطلاق الصفقة قبل عطلة رأس السنة القمرية الآسيوية وقبيل حلول شهر رمضان المبارك، وقبل الإصدارات التنافسية المرتقبة من بنوك إماراتية أخرى لإعادة تمويل أدواتها الرأسمالية القائمة، ما أتاح للمشرق نافذة سوقية مواتية.

ويعزز هذا الإصدار المركز الرأسمالي القوي للبنك ويدعم قدرته على مواصلة النمو خلال عام 2026 وما بعده.

وعقب عقد اجتماع هاتفي عالمي ناجح مع المستثمرين وتنفيذ جولات ترويجية مكثفة على مدار يومين، فتح المشرق سجل الاكتتاب يوم 12 فبراير 2026 بنطاق سعري استرشادي أولي بين 6.75% و6.875% لإصدار لا يتجاوز حجمه 500 مليون دولار.

وشهدت الصفقة طلباً قوياً منذ الساعات الأولى، حيث تجاوزت الطلبات مليار دولار، ما أتاح للبنك تشديد نطاق التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس مع تسجيل طلبات فاقت 1.85 مليار دولار.ومع استمرار الزخم القوي، تم تسعير السندات الدائمة غير القابلة للاستدعاء لمدة 5.5 سنوات بعائد نهائي قدره 6.25%، وهامش إعادة ضبط بلغ 251.6 نقطة أساس فوق أداة الخزانة المرجعية، فيما بلغ إجمالي سجل الطلبات ذروته عند 2.1 مليار دولار، ويُعد هذا الهامش الأضيق في تاريخ إصدارات المشرق من أدوات رأس المال الثانوية، سواء من الشق الأول الإضافي أو الشق الثاني.

"المشرق" ينجح في تسعير إصدار سندات من "الشق الأول" بقيمة 500 مليون دولار

وفي تعليقه على الصفقة، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: «نحن سعداء جداً بالإقبال القوي الذي شهدته هذه الصفقة الاستراتيجية، والذي يعكس عمق ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية للمشرق وفي استراتيجيتنا طويلة الأمد، ويؤكد الحجم الكبير للاكتتاب، رغم تقلبات الأسواق، قدرتنا على التنفيذ بكفاءة عالية، كما يوفر دعماً مهماً لخططنا التوسعية خلال عام 2026 وما بعده.

من جانبه، أوضح سلمان هادي، رئيس الخزينة والأسواق العالمية في مجموعة المشرق، أن البنك انطلق في هذه الصفقة مستنداً إلى أسس ائتمانية متينة وثقة واضحة بقوة مركزه المالي، مضيفاً أن التوقيت الاستراتيجي للإصدار مكّن المشرق من الاستفادة من نافذة سوقية مناسبة قبل دخول جهات إصدار أخرى إلى السوق، الأمر الذي انعكس في حجم الطلبات ونوعيتها من مستثمرين إقليميين ودوليين.

بدوره، أكد نورمان تمباخ، المدير المالي لمجموعة المشرق، أن الطلب الاستثنائي الذي استقطبه الإصدار من مستثمرين حاليين وجدد يعكس متانة الملف الائتماني للبنك وثقة مجتمع الاستثمار العالمي في توجهاته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة تعزز القاعدة الرأسمالية للمشرق وتمنحه مرونة أكبر لتسريع وتيرة النمو خلال المرحلة المقبلة، مع الالتزام بمواصلة التواصل الفعال والشفاف مع المستثمرين.

وتوزعت قاعدة المستثمرين على نطاق واسع بين مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 67% من إجمالي سجل الطلبات، فيما شكلت أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) 22%، وآسيا 8%، ومثلت طلبات المستثمرين من البنوك، بما في ذلك البنوك الخاصة ومديري الأصول ذوي الجودة العالية، نحو 81% من إجمالي الاكتتاب، فيما توزعت النسبة المتبقية على صناديق التحوط.

وتولى إدارة وترتيب الإصدار كل من: بنك أبوظبي التجاري، ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ)، و«بنك أوف أميركا للأوراق المالية»، و«بنك باركليز»، و«سيتي جروب»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«المشرق»، و«ميزوهو للأوراق المالية»، و«مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية».