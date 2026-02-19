الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
اقتصاد

«الإمارات دبي الوطني» يطلق سبائك فضية تحمل علامته التجارية

«الإمارات دبي الوطني» يطلق سبائك فضية تحمل علامته التجارية
19 فبراير 2026 20:52

 

دبي (الاتحاد)
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، إطلاق سبائك فضية تحمل علامته التجارية، وذلك لتوسيع محفظته من المعادن الثمينة استجابةً للطلب المتزايد من العملاء على خيارات استثمارية متنوعة لا تتأثر بتقلبات الأسواق.
يسهم هذا العرض الجديد في تعزيز خدمات المعادن الثمينة الشاملة التي يقدمها البنك، ويستند إلى نجاحه في إطلاق «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» الذهبية في ديسمبر 2025، التي تعد أول سبيكة ذهبية تحمل العلامة التجارية الخاصة لمؤسسة مصرفية في دولة الإمارات للمستثمرين.
 بعد إطلاقها، شهدت خدمة «سبيكة بنك الإمارات دبي الوطني» الذهبية إقبالاً قوياً، ما يعزز مكانة دبي في قلب تجارة السبائك الإقليمية.ويمثل طرح السبائك الفضية التي تحمل العلامة التجارية للبنك المرحلة التالية من استراتيجية البنك للمعادن الثمينة، بما يوسع مجال المشاركة في هذا القطاع، ويعزز دوره الإقليمي الرائد في منتجات المعادن الثمينة المدعومة من البنوك، وستتوفر السبائك الفضية الجديدة بفئات أوزان 100 و250 و500 و1000 جرام، ما يتيح سهولة الوصول إلى الفضة المادية لكل من المستثمرين الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية الذين يبحثون عن مجموعة أوسع من الخيارات الاستثمارية، ويتم إنتاج هذه السبائك وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وتتوافر بفضة عالية النقاء بدرجة (999.0 و999.9)، ومختومة بشعار بنك الإمارات دبي الوطني، ما يضمن أصالة المنتج وجودته.
وتكمل السبائك الفضية خدمة البنك الحالية للسبائك الذهبية، وتعكس الطلب المتزايد على فئات الأصول البديلة بين العملاء الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية في دولة الإمارات، ويتوافر هذا العرض عبر قنوات بنك الإمارات دبي الوطني المعتمدة، ويتميز بشفافية الأسعار المرتبطة بمعايير الفضة العالمية، ومصادر موثوقة بمعايير نقاء معتمدة، وشهادات معتمدة من البنك، وتجربة رقمية سلسة للعملاء.
وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يسهم إطلاق مجال السبائك الفضية المادية في تعزيز مكانتنا كبنك رائد في قطاع السلع، ولا شك أنه بمحاكاة المعايير الصارمة والبنية التحتية المتكاملة التي أدت إلى نجاحنا في مجال السبائك الذهبية، فإننا نقدم الآن لعملائنا منصة مادية متعددة الأصول، ومع تزايد الاتجاه العالمي نحو الأصول المادية، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تؤهله لسد الفجوة بين عمق سوق الجملة وسهولة وصول الأفراد، بما يضمن حصول عملائنا على أقوى الأدوات لحماية ثرواتهم».
تأتي هذه المبادرة في ظل الزخم القوي الذي شهدته أسعار الفضة مؤخراً في الأسواق، مدفوعاً بجاذبيتها كملاذ آمن.
وبهذه المناسبة، قال عمار الحاج، أمين الخزينة، رئيس الأسواق العالمية للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «بإطلاق هذه السبائك الفضية التي تحمل علامة بنك الإمارات دبي الوطني، نعمل على التوسع في عروضنا من المعادن الثمينة لعملائنا من الأفراد وذوي الملاءة المالية العالية، وسيتيح هذا المنتج الجديد للعملاء الاستثمار في الفضة المادية بأمان من خلال مؤسسة مصرفية موثوقة، ومع استمرار نمو الطلب على الأصول الحقيقية، برزت الفضة كأحد الحلول الفعّالة لتنويع الاستثمارات. وسيتم تقديم هذا المنتج بنفس المعايير والشفافية والابتكار والحوكمة التي تميز بنك الإمارات دبي الوطني».

